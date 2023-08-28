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碳交所與證交所聯合參展「2023 Meet Greater South 亞灣新創大南方」

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

為支持新經濟產業發展及推廣淨零永續理念，臺灣碳權交易所與母公司臺灣證券交易所聯合參展「2023 Meet Greater South 亞灣新創大南方」，日前圓滿落幕，為期兩天的參展活動吸引眾多人潮參觀，並有多家欲了解碳權交易及數位轉型的企業與民眾前來諮詢交流。

碳交所今年8月7日正式掛牌，本次為首度參與大型展覽及設置主題展區，透過「創新永續新聚落－證交所及碳交所主題專區」由專人進行業務簡介、解說碳權交易相關概念，使前來參觀展區的企業與民眾，對本公司三大交易板塊，即自願減量專案額度交易、增量抵換額度交易及國外碳權交易有初步了解。

近年來，國際對於氣候變遷議題及永續發展的重視度越趨上升，2050年淨零排放已成為全球共同目標，本次參展只是一個開始，為推動淨零基礎建設，碳交所將積極與學術機構及國際認證機構合作，推廣碳盤查、碳足跡、碳中和及相關認證課程，培育廣大永續人才，並即將於8月30日於國立中山大學辦理「國際碳關稅的挑戰與氣候變遷因應法下的碳權課題」論壇。

透過碳交易平台的力量，期能創造減碳誘因，另證交所近年積極推動創新版，未來碳交所將與證交所密切合作，打造低碳創新產業聚落，兼顧產業發展及淨零目標，建構臺灣永續生態圈。

證交所 氣候變遷 創新版

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