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碳交所與證交所聯合參展2023 Meet Greater South 亞灣新創大南方

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣碳權交易所為支持新經濟產業發展及推廣淨零永續理念，與母公司證交所聯合參展「2023 Meet Greater South 亞灣新創大南方」於8月26日(周六)順利圓滿落幕，為期兩天的參展活動吸引眾多人潮參觀，並有多家欲了解碳權交易及數位轉型的企業與民眾前來諮詢交流。

碳交所於今年8月7日正式掛牌，這次為首度參與大型展覽及設置主題展區，透過「創新永續新聚落－證交所及碳交所主題專區」由專人進行業務簡介、解說碳權交易相關概念，使前來參觀展區的企業與民眾，對碳交所三大交易板塊，即自願減量專案額度交易、增量抵換額度交易及國外碳權交易有初步了解。

近年來，國際對於氣候變遷議題及永續發展的重視度越趨上升，2050年淨零排放已成為全球共同目標，這次參展只是一個開始，為推動淨零基礎建設，碳交所將積極與學術機構及國際認證機構合作，推廣碳盤查、碳足跡、碳中和及相關認證課程，培育廣大永續人才，並即將於8月30日於國立中山大學辦理國際碳關稅的挑戰與氣候變遷因應法下的碳權課題論壇。透過碳交易平台的力量，期能創造減碳誘因，又證交所近年積極推動創新版，未來碳交所將與證交所密切合作，打造低碳創新產業聚落，兼顧產業發展及淨零目標，建構台灣永續生態圈。

證交所 氣候變遷 創新版

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