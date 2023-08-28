快訊

被問郭台銘選總統是否不守承諾？侯友宜說話了

中國大陸仇日的反排汙水之亂：搶購輻射檢測儀、打電話騷擾日本

郭台銘參選總統 集團股中鴻海收平盤「這檔」漲幅最大

台股上漲27.68點 三大法人賣超71.31億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股今（28）日開高震盪，盤中最高一度來到16582.96點，可惜最後收盤漲幅收斂，終場收16509.26點，上漲27.68點，成交量2791.71億元，漲幅0.16%，三大法人賣超71.31億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超37.11億元，投信買超15.78億元，自營商賣超（合計）49.98億元，其中自營商（自行買賣）賣超15.33億元，自營商（避險）賣超34.64億元。

台股小幅度上漲，權王台積電（2330）收紅，終場收549元，上漲3元，漲幅0.54%，聯發科（2454）重返7字頭，終場收701元，上漲7元，漲幅1%；AI股今日稍微休息，盤面上以金融、半導體表現較為強勢，而族群方面以軍工航太最強，亞航（2630）、寶一（8222）、和成（1810）、千附精密（6829）等四檔攻高漲停。

台股 三大法人

延伸閱讀

9月台股期指漲64點

AI概念股過熱？中央大學8月消費者信心（CCI）中止連三升

台股盤中小幅反彈 軍工股強勢殺出

AI 開啟科技新黃金年代 統一台股高息基金聚焦電子股潛力

相關新聞

郭台銘將參選總統 集團股中鴻海收平盤、群創漲幅最大

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘今（28）日宣布參選總統，集團個股表現上，鴻海收在平盤108元，群創（3481）減資後新...

台灣也囤鹽？ 臺鹽強調勿隨謠言恐慌 股價爆量衝19年高

近期日本排放氚水事件引發南韓與中國大陸民眾非理性囤鹽，週邊國家的囤鹽潮似乎也燒進台灣，不少民眾至超市搶購食鹽；臺鹽（17...

郭台銘宣布參選總統 台股鴻家軍表現不給力

台股今天持續震盪，終場漲幅收斂，上漲27點、漲幅0.17%，指數收在1萬6509點，成交金額2791億元。鴻海創辦人郭台...

台股挑戰月線失守、收盤漲27.68點 軍工股轉強

今（28）日台股衝鋒重返月線，收盤指數16509.26點，交易金額2,791.71億元，上漲27.68點、漲幅0.17%...

軍工股及半導體族群接棒 台股開高震盪收盤小漲27點收16,509點

台股今（28）日開高且震盪，收盤上漲27.68點，收盤指數16,509.26點，成交量2,791.71億元。今日股市呈現...

美債獲資金青睞買盤強 歐洲、非投資級債賣壓較大

過去一周各類債市ETF資金流向狀況不一，整體固定收益型ETF資金淨流入57.27億美元，其中，美國、全球、新興市場分別獲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦