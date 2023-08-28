台股上漲27.68點 三大法人賣超71.31億元
台股今（28）日開高震盪，盤中最高一度來到16582.96點，可惜最後收盤漲幅收斂，終場收16509.26點，上漲27.68點，成交量2791.71億元，漲幅0.16%，三大法人賣超71.31億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超37.11億元，投信買超15.78億元，自營商賣超（合計）49.98億元，其中自營商（自行買賣）賣超15.33億元，自營商（避險）賣超34.64億元。
台股小幅度上漲，權王台積電（2330）收紅，終場收549元，上漲3元，漲幅0.54%，聯發科（2454）重返7字頭，終場收701元，上漲7元，漲幅1%；AI股今日稍微休息，盤面上以金融、半導體表現較為強勢，而族群方面以軍工航太最強，亞航（2630）、寶一（8222）、和成（1810）、千附精密（6829）等四檔攻高漲停。
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