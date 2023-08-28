美債獲資金青睞買盤強 歐洲、非投資級債賣壓較大

過去一周各類債市ETF資金流向狀況不一，整體固定收益型ETF資金淨流入57.27億美元，其中，美國、全球、新興市場分別獲50.19億、7.02億、0.1億美元淨流入，但歐洲、新興市場當地貨幣債分別出現4.37億、2.54億美元淨流出。就債券信評類別而言，投資級債ETF獲41.61億美元淨流入，但非投資級債ETF出現3.39億美元淨流出。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，通膨仍是未來6~12個月的重要觀察指標，預期未來幾季利率將維持在5%以上，所幸固定收益資產正重回與股票的低相關性，具備良好的投資組合分散功能。考量目前的殖利率水準以及利率即將到高點的預期，適度拉長存續期可望創造更佳的總報酬機會。因應景氣走緩，看好高品質公債和投資級企業債的防禦表現，而精選非投資級債也有助於爭取更高的收益空間。