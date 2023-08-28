矽力法說釋出好消息 早盤帶量衝漲停

電源管理IC廠矽力*-KY（6415）在上周法說會釋出庫存調整有望在明年上半年結束的好消息後，替疲弱已久的股價注入強心針，今（28）日早盤股價帶量大漲一度衝上漲停，並且成功站回5日線關卡。

矽力*-KY上周五（25日）舉行法說會，對於未來營運展望，矽力*-KY表示，觀察各項目市場需求概況，當前仍在市場庫存調整階段，不過電動車、5G電信需求正逐步回溫，並且預期明年上半年庫存調整將可望結束，可望替遙遙無期的庫存調整畫下休止符。

由於矽力*-KY對明年營運釋出好消息，今日早盤股價一度攻上漲停，目前漲幅仍有8％，股價成功收復5日線關卡。觀察三大法人上周五買賣超概況，外資、投信、自營商同步站在賣方，一共賣超237張。

矽力*-KY公告第2季財報，單季合併營收達35.98億元、季增4.7％，毛利率41％、季減4個百分點，主要受到庫存跌價損失影響，歸屬母公司稅後淨損1.03億元，相較第1季轉盈為虧，每股稅後淨損0.27元。