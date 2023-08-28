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透過日本多重資產基金 接穩投資良機

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
日本實質GDP組成（年增率）。資料來源：日本內閣府 兆豐投信整理 資料日期：2023/6
日本實質GDP組成（年增率）。資料來源：日本內閣府 兆豐投信整理 資料日期：2023/6

日本股市自2023年8月以來回檔修正，主要原因為短線受美國通膨壓力持續及中國經濟下行風險攀升，可能會出現階段性調整，從總體基本面來看，調整後股市向上走勢仍具有可持續性。2023年財務年度第1季企業財報整體上優於市場預期，日股基本面持續改善，短線淨值會有所波動，回檔修正是進場佈局的日本投資良機。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，日本企業的獲利率普遍持續改善、勞動供需及工資的變化有利國內經濟成長，政府推動數位化轉型等技術革新，政策推動及企業獲利率提升將是中長期利多因素；中國復甦動能疲弱，相關風險系數調整後報酬低及地緣政治風險考量，促使海外投資人將資金轉向日本及其他亞洲國家。

日本政府近期公布今年第2季 GDP 年增率為6.0%，GDP 已連續三個季度呈現正成長，觀察日本第2季 GDP 的結構中可以發現，本次 GDP 超出市場預期的主因為進口的衰退與出口的成長，進口衰退的原因來自於燃油價格下滑與智慧型手機進口量的下滑，另外，出口值明顯上升的原因來自於晶片供給緩解、日本汽車出口增長與觀光業復甦，訪日遊客的消費相關數據歸類為出口。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊指出，長期而言依舊看好日本經濟，製造業的逐漸復甦與開放中國團客至日本旅遊將持續帶動出口，同時，日本基本薪資的調漲將刺激日本國內的消費，從相關數據表示日本股市在出口活絡與國內消費改善下，將樂觀帶動日本股市向上。兆豐日本優勢多重資產基金發行新臺幣、美元、日圓共三種幣別，是國內唯一發行有日圓幣別的多重資產基金，滿足投資人多元外幣、資金彈性運用的需求，建議可持有多重資產基金參與日本結構性增長紅利契機。

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