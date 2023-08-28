世芯-KY開高走低痛失股王 信驊再登上王座

台股七千金，股王、股后再度換人做，甫登上股王不久的世芯-KY（3661）今（28）日開高走低痛失股王寶座，信驊（5274）開高走高，盤中漲幅逾4%，重新登上股王。

輝達（Nvidia）財報及財測雙報喜，預估本季營收160億美元，年增170%，同時宣布實施250億美元庫藏股計畫；美系外資最新報告認為AI半導體供應鏈有機會持續受惠，點名看好台積電（2330）、京元電（2449）、世芯-KY、信驊等4檔台股。

在台系AI概念股中，信驊主要以伺服器遠端管理晶片（BMC）為主，但在這一波的AI題材熱潮中，信驊表現相對落後，不過，外資仍看好信驊 BMC 業務將可望從AI伺服器中獲得助益。

信驊第2季稅後純益2.4億元，季增29%，年減57.3%，每股純益6.37元；累計上半年稅後純益4.27億元，年減58.5%，每股純益11.3元；信驊董事長林鴻明日前曾表示，今年上半年營運會比較辛苦，預期下半年有望逐步好轉。

世芯-KY受惠於 AI 需求強，上修今年營運展望，在22日登上股王；世芯第2季合併營收79.28億元，季增38.7%，年增1.66倍，創單季新高，歸屬母公司淨利7.35億元，同創新高，每股純益10.16元；累計上半年合併營收136.45億元，年增1.44倍，歸屬母公司淨利13.16億元，每股純益18.25元。

世芯-KY今日以2,475元開出，上漲45元，但股價開高走低，盤中翻黑，一度下滑至2,375元，股價下跌，也因此痛失股王；信驊早盤以2,465元開出，上漲80元，一度拉升至2,510元，盤中漲幅逾4%，重新登上股王。