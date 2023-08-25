台股周線終止連三黑 美聯準會態度將左右市場情緒

台股今（25）日收16,481.58點，下跌289.29點，跌幅1.72%，再度跌破月線，不過，本周指數上漲100.27點，漲幅0.61%，周線終止連三黑；法人認為，美聯準會態度將左右市場情緒，台股目前季線、半年線與年線仍維持上揚的走勢，長線趨勢仍偏多看待。

統計台股三大法人本周買賣超情況，三大法人雖再度賣超，但金額較前幾周明顯下滑，外資與自營商連續第4周減碼台股，分別賣超9.71億元與125.06億元，投信則是連續第4周站在買方，回補台股99.74億元，三大法人合計賣超35.03億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，台股近期大洗三溫暖，周四反映輝達（NVIDIA）財報大好喜訊，周五則受聯準會鷹派再起的擔憂，指數大跌近300點，目前市場聚焦周末的JacksonHole會議，屆時聯準會釋出的看法，將攸關未來利率政策走向。

孫傳恕指出，整體來看，台股近期將在季線至半年線間震盪整理，不過從中期趨勢分析，目前季線、半年線與年線仍維持上揚的走勢，長線趨勢仍偏多看待，隨著第4季企業獲利可望恢復正成長，創高機率則較大，如出現帶量止穩訊號，建議以趨勢題材股為布局首選。

孫傳恕說明，雖然市場對於通膨議題鈍化，但聯準會對於升息的態度仍將影響市場投資情緒，因此JacksonHole會議釋出的方向仍可能造成市場波動，根據最新FED Watch顯示，市場預期11、12月升息一碼的機率雖較7月預測時上升，不過至年底前利率水準將保持於5.25%至5.50%的機率仍超過半數。

除了美債利率之外，孫傳恕指出，輝達財報亮眼與樂觀財測也非常值得留意，反映AI相關應用已開始挹注供應鏈獲利，預料今年生成式AI帶動AI應用來到爆發拐點，各CSP業者積極搶拉AI晶片，各國也進入算力軍備競賽，AI概念股成為台股長線動能已為不爭的事實。

孫傳恕表示，預估明年AI伺服器產能上看50萬台、產值突破1兆元，2023至2027年AI運算市場年複合成長率將達30%，其中ASIC將達3成比重，成長超過GPU，2024年市場價值將達62億美元。