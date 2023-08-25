快訊

最新民調出爐！賴清德支持度37% 柯文哲、侯友宜下滑

才剛入選2023必比登推介 素食名店被查出蔬果農藥超標

快檢查！網紅款「萬能充行動電源」爆炸 業者曝2序號「免費舊換新」、2大補償規則一次看

台股下跌289.29點 三大法人賣超413.49億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（25）日開低走低收最低，終場收16481.58點，下跌289.29點，一舉跌破月均線及5日均線，成交量3224.46億元，跌幅1.72%，三大法人賣超413.49億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超337.28億元，投信買超9.4億元，自營商賣超（合計）85.6億元，其中自營商（自行買賣）賣超28.19億元，自營商（避險）賣超57.41億元。

台股下跌近300點，權王台積電（2330）重挫，終場546元，下跌18元，跌幅3.19%，拖累大盤，聯發科（2454）相反呈現小漲，終場收694元，上漲3元，漲幅0.43%；AI股今日重挫，緯創（3231）、廣達（2382）、技嘉（2376）、仁寶（2324）、英業達（2356）、光寶科（2301）等皆呈現下跌，反倒日月光投控（3711）因傳出接獲輝達（NVIDIA）CoWos大單，激勵股價表現，收盤上漲3.09%。

自營商 台股

延伸閱讀

三大法人賣超台股413.49億元

輝達營收亮眼 他問：買AI股沒人睡公園了？網曝1類人急了

00713高息低波 今年以來報酬32.2%

7月以來台股大怒神行情 統一中小基金逆風漲26.67%奪冠

相關新聞

AI 族群綠油油 台股收盤下跌289點收16,481點

台股今（25）日開低且震盪走低，收盤下跌289.29點，收盤指數16,481.58點，成交量3,224.46億元。主要受...

台股16,588點收盤成關鍵 意味此輪反彈行情將結束？

今(25)日台股表現相對波動，開盤後出現明顯的跳空缺口，統一投顧陳杰瑞表示，台股關鍵支撐16,588點是否能夠維持，成為...

輝達 AI 神力拉不動台股？盤中大跌逾200點

台股今（25）日開低，台積電（2330）盤中跌幅慘重，下跌逾2.6%，一舉跌破月均線，與昨日強勢表現相比可為兩樣情。有網...

台積電收盤慘跌18元 台股大盤賣壓沉重、月線失守

今（25）日台股衝鋒重返月線，收盤指數16481.58點，交易金額3,224.46億元，下跌289.29點、跌幅1.72...

輝達財報飆、AI續旺 國泰00881一次打包AI概念股

台、美股救世主輝達（NVIDIA）再次發威！昨日(8/24) 輝達公告第2季營收為135.07億美元，較去年同期翻倍，破...

南韓、大陸爆「囤鹽潮」 這檔飆漲停逾5,500張排隊等買

日本政府啟動福島核汙水排海，引來民眾恐慌，傳出南韓及大陸都出現「囤鹽潮」，台股今（25）日盤中重挫逾200點，臺鹽（17...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦