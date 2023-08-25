台股下跌289.29點 三大法人賣超413.49億元

台股今（25）日開低走低收最低，終場收16481.58點，下跌289.29點，一舉跌破月均線及5日均線，成交量3224.46億元，跌幅1.72%，三大法人賣超413.49億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超337.28億元，投信買超9.4億元，自營商賣超（合計）85.6億元，其中自營商（自行買賣）賣超28.19億元，自營商（避險）賣超57.41億元。

台股下跌近300點，權王台積電（2330）重挫，終場546元，下跌18元，跌幅3.19%，拖累大盤，聯發科（2454）相反呈現小漲，終場收694元，上漲3元，漲幅0.43%；AI股今日重挫，緯創（3231）、廣達（2382）、技嘉（2376）、仁寶（2324）、英業達（2356）、光寶科（2301）等皆呈現下跌，反倒日月光投控（3711）因傳出接獲輝達（NVIDIA）CoWos大單，激勵股價表現，收盤上漲3.09%。