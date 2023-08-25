台積電收盤慘跌18元 台股大盤賣壓沉重、月線失守

今（25）日台股衝鋒重返月線，收盤指數16481.58點，交易金額3,224.46億元，下跌289.29點、跌幅1.72%。台積電（2330），下跌18元，收盤價546元，跌幅3.19%。今日大盤賣壓沉重、月線失守，AI族群成弱勢族群，其中CoWos概念股相對強勢，強勢族群仍有觀光概念股、部分網通族群。

今日AI股大部分走弱，緯創亮燈回測季線，不過CoWos概念股成強勢族群，包括：日月光投控、千附、京元電子、康普、中鋼構。還有IC封裝測試族群也走強，如：菱生、華東、頎邦。不過，仍有許多中低價位小型股漲停，如：精英、合正、聯德、臺鹽、雲品。

另外，兩岸旅遊可能見屬光，觀光概念股漲停的有：燦星旅、寒舍、易飛網、雲品、美食-KY；部分網通族群也相對強勢，如：前鼎、正文、東訊、譁裕、詠業。

弱勢族群則集中於AI概念股，如：宏碁、雙鴻、金像電、光寶科、創意、神達、台燿、南電、高技、華碩。

統一投顧陳杰瑞分析師也提醒，鮑爾演說在即，在明確市場方向出現前，觀望情緒可能仍會存在，賣壓可能較大，投資者可以根據個股表現和市場走勢調整操作策略。若聯準會主席談話後，美股表現較正面，可能會帶動台股的強勢反彈。