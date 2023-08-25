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輝達 AI 神力拉不動台股？盤中大跌逾200點

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
輝達（Nvidia）。美聯社
輝達（Nvidia）。美聯社

台股今（25）日開低，台積電（2330）盤中跌幅慘重，下跌逾2.6%，一舉跌破月均線，與昨日強勢表現相比可為兩樣情。有網友見狀於PTT表示，「這幾天漲的都吐回去」、「對眼睛真好的盤幾乎都綠的」、「台股大怒神要來了~!!!」。

輝達（NVIDIA）上季營收135.1億美元，較去年同季67億美元提高一倍，季增88%，同時也比分析師預期的112.2億美元高，上季淨利61.9億美元，相當每股盈餘2.48美元，激勵台股昨日大漲近200點。

多檔AI相關概念股今同樣下殺，其中包含緯創、廣達、英業達、仁寶、技嘉等，其中緯創下跌幅度最大，盤中跌幅逾8.5%，成交量逾18萬張；有網友指出，「緯創要開始往80前進了嗎」、「加碼緯創身心受創」、「好多人抄緯創!!!」、「買AI概念股標配緯創」、「買AI首選緯創 沒緯創別跟我說你有AI概念股!」。

台積電有別於昨日大漲，今日早盤以549元開出，盤中一度下殺至548元，跌幅逾2.8%，居台股盤中成交值第四高，僅次於緯創、廣達、技嘉。部分網友因此表示，「台積真是笑死人」、「台GG昨天漲的全都還回去了」、「GG又回到550了 這幾天漲的都吐回去」、「GG：昨天我扛...今天也我扛...」。

緯創 台積電 台股

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