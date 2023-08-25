8/25【早晨財經速解讀】費半崩3% 倒貨潮開始?美PMI創今年新低 AI救得了經濟?

美國股市三大指數周四均收低超過1%，科技股大跌，交易員評估幾位聯準會官員的態度，準備從主席鮑爾周五的談話中尋找利率途徑的線索。

道瓊工業指數下跌373.56點，跌幅1.08%，收34,099.42點；標普500指數下跌59.7點，跌幅1.35%，收4,376.31點；那斯達克指數下跌257.06點，跌幅1.87%，收13,463.97點。

輝達（Nvidia）勉力收紅，盤中稍早曾刷新紀錄高點。該公司周三盤後發布了遠優於預期的營收預測，還表示將買回250億美元庫藏股，市場對該公司AI晶片的需求強勁。

超級大型科技股承壓，特斯拉和蘋果分別下跌2.88%和2.62%，標普500指數下跌逾1%，幾乎悉數抹去本周漲幅， 主要類股均下跌，一個半導體指數跌幅達3.4%。

Miramar Capital 創辦人 Max Wasserman 說：「這有點像消息落實時賣出， 輝達財報亮麗， 數字驚人，但市場已經消化，投資人可能意識到市場大漲，不如在聯準會漲冷水前獲利了結一些。 」

周四，多國央行決策者和其他經濟領導人齊聚懷俄明州傑克森洞參加聯準會主辦的年度研討會。鮑爾將於美東時間周五上午十時零五分發表備受矚目的經濟展望講話。他可能談及決策者將如何評估是否該升息及決定何時開始降息。

Longbow Asset Management 執行長 Jake Dollarhide 表示：「儘管投資人希望關注輝達，希望關注科技股--今年到目前為止表現不錯--但這仍是一個被聯準會左右的市場。今天下跌仍是因為擔心鮑爾明天的講話會打壓股市......可能導致投資人賣出而不是買進。」

本周，在輝達發布財報之前，市場與該股一起上漲，投資人寄望輝達財測能延續今年 AI 科技股的漲勢。

周四稍早的數據顯示，美國初次請領失業金報告顯示就業市場依然強勁，有人說這可能支持聯準會發出的利率將在更長時間內居高不下的鷹派訊息。美國公債殖利率攀升。

投資人還消化了費城聯準銀行總裁哈克的發言，他周四在接受 CNBC 採訪時表示，聯準會需要在一段時間內保持限制性利率。聯準會2022年3月以來激進升息以壓低通膨，投資人正在尋找聯準會是否會進一步升息和計劃將利率維持在高點多久的明確訊號。

Dollar Tree 大跌12.9%，此前該零售商發布的年度利潤預測低於預期。

美國各交易所累計成交99.9億股，過去20個交易日的日均成交量為108.7億股。