AI當沖熱 台股爆量

輝達（NVIDIA）財報與展望超乎市場預期樂觀，激勵台股昨（24）日價量齊揚，權王台積電、股王世芯-KY應聲跳空大漲，帶領AI概念股衝高，大盤成交量爆出今年第六大成交量4,512億元，指數終場大漲193點收16,770點，上市電子成交比上衝到約16年半以來最高的81.4%。

綜合華南投顧董事長儲祥生、兆豐投顧董事長李秀利、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清看法，AI短線雖漲多，但仍為市場主流，有機會帶領加權指數在月底前挑戰季線16,911點；後市應觀察美股走勢，與全球央行年會傑克森洞會議後美國聯準會主席鮑爾談話，將牽動亞幣匯率走勢，影響外資對台股態度。

昨天台股計有14檔個股收盤價創歷史新高，其中世芯-KY、奇鋐、健鼎、智邦、台光電、京元電子等AI股成為創高股主流，並帶動台股最高大漲245點到16,822點，也讓集中市場當沖出現熱浪，也引來解套賣壓，AI股開高走低震幅擴大，廣達股價創高後拉回，當沖比拉高至61%；技嘉盤中漲停被打開，緯創開高後被外資、投信同賣殺到盤下並爆出32.21萬張，為昨天台股個股成交量之冠，加權指數最低只上漲74點至16,651點，高低相差171點。

集中市場當沖買賣合計量大增到4,206億元，當沖比升至近四日最高46.6%；也因成交量集中在AI族群上，上市電子比上升到81.4%。

對於AI股走勢不一，黎方國分析，輝達展望樂觀，但台廠受惠程度不一，晶片相關的台積電、世芯等晶圓代工、IP股昨天股價表現強勢，再來是零組件，如散熱、PCB等零組件，奇鋐、健鼎等股價創高，再次之的是組裝股，如廣達、技嘉、緯創等。

三大法人同步站在買方，外資買超金額擴大至123.4億元，連四買金額達327億元；投信法人再買超30.6億元，累計16買共457億元；自營商買超縮減至2.16億元，為連二買，合計三大法人買超156.2億元。