NVIDIA繳佳績 外資按讚四大台廠股價有表現

輝達（NVIDIA）財報、財測雙雙優於市場預期，激勵股價大漲，也連動以台積電為首的部分AI股續揚。摩根士丹利（大摩）證券認為，隨輝達財報表現亮眼，台積電（2330）、京元電、世芯-KY、信驊等四大台股股價還有續漲的機會。

大摩半導體產業分析師詹家鴻指出，由於NVIDIA第3季營收指引預期將達160億美元，符合原先「情境一」的預期，在此前提下，預估台積電股價將上漲5%，而今（24）日已漲2.17%，因此預期後續還有揚升空間。

詹家鴻表示，NVIDIA與相關供應鏈合作夥伴在支持AI GPU方面表現出色，預期隨H100 AI GPU出貨量不受先進封裝CoWoS產能限制的影響下，整體供應將在後續逐季增長。

因此，在AI半導體供應鏈中，特別是主要的晶圓代工廠與CoWoS先進封裝提供者台積電，預期營收將持續上揚；其他的相關供應鏈廠商，包括GPU晶片測試廠京元電、ASIC大廠世芯-KY、及遠端伺服器管理晶片廠信驊等，也將因NVIDIA優於預期的財測而帶動股價水漲船高。

除了看好台積電未來的股價表現外，外資瑞銀證券也按讚台積電公司債，給予台積電亞利桑那公司美元計價公司債（TAISEM）「優於大盤」評級。

瑞銀指出，在亞洲半導體公司中，共計有台積電、SK海力士、中芯國際、與三星等四家企業發行美元債，而瑞銀最偏好TAISEM，包括幾項主要的原因。

首先，是預期半導體市場2023年下半年復甦、2024年反彈，其中台積電擁有領先市場的主導地位，將在上揚的產業趨勢中受惠；其次，除非出現極端事件，否則台積電可透過其大規模、技術領先地位、及強大進入資本市場的優勢藉以規避地緣政治風險。