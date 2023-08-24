NVIDIA財報超標 法人推薦這四檔供應鏈

輝達（NVIDIA）上季財報、本季財測雙雙再度超標，法人指出，人工智慧（AI）帶動的生成式及加速運算為長期趨勢，看好輝達將持續受惠此波成長趨勢推薦台積電（2330）、京元電子、廣達、技嘉等四檔供應鏈。

投顧法人分析，輝達上季營收、毛利率、獲利均優於預期，五大業務板塊中，Datacenter、 Gaming、Professional Visualization 均呈現季增，其中以 Datacenter 季增 171.2% 最大，且創下新高。

展望本季，輝達財測優於市場預期，符合期待，除 Datacenter 業務受惠生成式 AI 趨勢帶動，前景光明外，上季表現較弱的較為悲觀的 Gaming 及 Professional Visualization 業務已見落底，庫存調整完成。

根據輝達公布數據，上季庫存金額降至 46.1 億美元，而庫存天數則由前一季的212日降至165日。

輝達維持未來 AI 相關數據中心全球產值可達 1 兆美元市場規模的預期，配合客戶需求，未來幾季將持續推動供應鏈擴產，法人認為，在技術及平台整合性均領先產業下， 輝達的 GPU 等 IC 及軟體、平台產品，獲得雲端服務提供業者、互聯網等公司重用，將受惠此波趨勢持續增長。

法人預期，輝達今、明年分別自台積電取得約 6 萬至 8 萬、15 萬至 18 萬片CoWoS產能，以因應 AI 相關晶片需求，而 L40S 雖不使用 CoWoS，但亦採台積電 4 奈米製程，有助於下半年其他終端需求疲弱下，支撐先進製程的產能利用率。

京元電子是輝達 Final test 及 Burn in test 合作夥伴，可望隨 AI 趨勢發展，法人表示，由於部分設備為客戶託管，在營收貢獻仍與聯發科比擬，整體營運受智慧手機市場波動影響，目前主要客戶群並無急單、加單狀況發生，建議拉回布局。

廣達受惠 AI、雲端伺服器及電動車 ECU、ADAS 產品兩大產業需求成長趨勢，法人預期 AI 伺服器將自9月底開始量產出貨，明顯挹注第 4 季營收並能延續至 2024 年，而電動車新專案陸續放量，有助於產品結構優化，獲利貢獻轉佳效果顯著。

技嘉7月營收不如預期，法人解讀，主要為 AI 伺服器的 GPU、關鍵料件供給吃緊，從輝達財報及展望來看，GPU 供給將開始增加，供給吃緊是短期現象，預期 AI 伺服器將開始產生顯著貢獻，加上供應鏈來看，電競主機板及顯示卡市場目前為打底階段，預期將逐步回溫。