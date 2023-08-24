快訊

午後對流旺 從北到南13縣市大雨特報

反制日本核汙水排海 大陸宣布全面暫停日本水產品進口

「為什麼推我？」賴品妤病友身分出席衛教記者會 媒體狂追推擠

Nvidia財報、財測報喜 美系外資最新點名看好這4檔台股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

輝達（Nvidia）財報及財測雙報喜，預估本季營收160億美元，年增170%，同時宣布實施250億美元庫藏股計畫；美系外資最新報告認為AI半導體供應鏈有機會持續受惠，點名看好台積電（2330）、京元電（2449）、世芯-KY（3661）、信驊（5274）等4檔台股。

輝達上季營收135.1億美元，較去年同季67億美元提高一倍，季增88%，同時也比分析師預期的112.2億美元高；上季營收中，受惠於雲端與科技大廠採購AI晶片，推升資料中心業務營收達103.2億美元，年增171%。

輝達上季淨利61.9億美元，相當每股盈餘2.48美元；預估本季營收160億美元左右，比分析師預估的約125億美元高出28%，本季營收將比去年同期成長170%。

輝達除了交出財報亮眼成績，同時宣布庫藏股計畫，董事會同意將庫藏股計畫加碼調高250億美元，預期今年度將會持續買回股票，統計第2季已買回約34億美元的股票；輝達周三股價上漲，以471.16美元收盤，漲幅3.17%，盤後更一度大漲超過11%。

輝達財報及財測公布後，美系外資最新報告表示，輝達透露合作的供應鏈都很支持AI GPU，後續每季供應量將會持續增加，且H100 AI GPU出貨不會受CoWoS產能的影響。

美系外資認為，AI半導體供應鏈將可持續受惠，推升營運的表現，預期營收有機會調高，看好輝達主要晶圓代工廠台積電、及京元電、世芯-KY、信驊等個股。

輝達 營收

延伸閱讀

NVIDIA財報超亮眼 台積電開盤上漲11元 台股早盤攻上16,700點

黃仁勳說了什麼讓網友大讚「神秘力量」？輝達財報5亮點一次看

黃仁勳說了什麼？輝達業績有多亮麗？七大重點一次看

輝達樂觀市場鼓「漲」台積電ADR也衝高 較台北溢價9％

相關新聞

NVIDIA財報帶動台股勁揚 收盤漲193點收16,770點 成交量破4400億

台股今（24）日開高走高，收盤上漲193.97點，收盤指數16,770.87點，成交量4,437.65億元。台股今隨著輝...

傳奪 NVIDIA 最強新品大單 鴻海爆量上漲站上月季線

輝達（Nvidia）上季財報優於預期，本季財測營收將比去年同期暴增170%，推升股價盤後狂飆。傳出奪下輝達最強新品大單的...

輝達營收報喜 AI概念股緯創5分鐘內爆50億成交大量

輝達營收報喜，不但台股早盤一度大漲約250點， 緯創在5分鐘內更爆出50億成交大量，此外，權值股之王的台積電接單量更被樂...

下半年刀口上選股 輝達走勢牽動台股

台股退守半年線後反彈，AI供應鏈、網通股及軍工股相對較強，台幣貶值壓力大，對網通及下游系統廠商較有利；內需股獲利仍有看點。

台積電收盤上漲12元 台股衝鋒重返月線

今（24）日輝達（Nvidia）財報如市場預期，台股衝鋒重返月線，收盤指數16770.87點，交易金額4,437.65億...

不只 AI 軍工股也嗨！雷虎連兩天飆漲停 盤中領這2檔也亮燈

輝達（Nvidia）公布財報、財測雙雙超越預期，除推升股價盤後大漲，也激勵台股AI股的表現，不過，盤中也有多檔開高走低，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦