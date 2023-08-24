Nvidia財報、財測報喜 美系外資最新點名看好這4檔台股

輝達（Nvidia）財報及財測雙報喜，預估本季營收160億美元，年增170%，同時宣布實施250億美元庫藏股計畫；美系外資最新報告認為AI半導體供應鏈有機會持續受惠，點名看好台積電（2330）、京元電（2449）、世芯-KY（3661）、信驊（5274）等4檔台股。

輝達上季營收135.1億美元，較去年同季67億美元提高一倍，季增88%，同時也比分析師預期的112.2億美元高；上季營收中，受惠於雲端與科技大廠採購AI晶片，推升資料中心業務營收達103.2億美元，年增171%。

輝達上季淨利61.9億美元，相當每股盈餘2.48美元；預估本季營收160億美元左右，比分析師預估的約125億美元高出28%，本季營收將比去年同期成長170%。

輝達除了交出財報亮眼成績，同時宣布庫藏股計畫，董事會同意將庫藏股計畫加碼調高250億美元，預期今年度將會持續買回股票，統計第2季已買回約34億美元的股票；輝達周三股價上漲，以471.16美元收盤，漲幅3.17%，盤後更一度大漲超過11%。

輝達財報及財測公布後，美系外資最新報告表示，輝達透露合作的供應鏈都很支持AI GPU，後續每季供應量將會持續增加，且H100 AI GPU出貨不會受CoWoS產能的影響。

美系外資認為，AI半導體供應鏈將可持續受惠，推升營運的表現，預期營收有機會調高，看好輝達主要晶圓代工廠台積電、及京元電、世芯-KY、信驊等個股。