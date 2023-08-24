NVIDIA財報帶動台股勁揚 收盤漲193點收16,770點 成交量破4400億

台股今（24）日開高走高，收盤上漲193.97點，收盤指數16,770.87點，成交量4,437.65億元。台股今隨著輝達（NVIDIA）的財報公布亮眼，開盤跳空大漲一度超過200點，AI相關概念股也隨之走揚。

指標股廣達（2382）及緯創（3231）今日出現開高走低的變化，在技術面上表現穩定，過去幾日均線皆呈現上升趨勢，目前位於5日均線附近。廣達今（24）日開高震盪，盤中最高達282元，收盤262.5元。

台股今日成交金額大且走揚者以AI股居多包括：廣達、技嘉、台積電、緯穎、台積電、光寶科、創意、光寶科、矽統、華碩、奇鋐、世芯-KY等股；成交金額大且走勢疲軟者包括：緯創、智原、仁寶、力致、辛耘、晟銘電、M31、大立光、定穎投控等股。

明年國防預增加，加上9月航太展，影響軍工股走勢，上揚者包括：雷虎、漢翔、寶一等股。

網通股今日持續表現良好，股價走揚者有：兆赫、隴華、台揚、智邦皆呈現上漲。

輝達（NVIDIA）財報的影響使得台股大盤出現跳空上漲的情況，分析師陳昆仁強調了幾個重要的觀察點，首先，台股大盤的關鍵支撐位16,600點現在已經重新站回這個支撐位。而之前投信的護盤在此次市場波動中發揮了重要作用。值得關注的是，此次上漲不僅突破了前述的頸線，還突破了月線，並且站上了5日均線和月線。

陳昆仁表示，這一動態將會對未來市場多方態勢產生影響，而維持多方態勢的重要支撐區域也變得尤為關鍵。其次，關於AI相關股的表現，投資者不宜只看外資報告中的營收比重，而應更多地關注股票的強弱走勢。以AI相關股中的代表性股票為例，像是廣達（2382）和華碩（2357），雖然被列入AI相關股，但其股價漲跌卻並非完全由營收比重所決定。投資者應更關注股票是否創下波段新高、是否能繼續走強，以及是否能夠守住關鍵的支撐位。