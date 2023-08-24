卡位景氣復甦 主動式台股高息基金進可攻退可守

去年底至今，國發會公布的台灣景氣燈號連8個月亮出代表低迷的藍燈，但景氣對策信號綜合判斷分數逐月回升，預期下半年景氣可望回穩。國際三大信評機構之一的惠譽（Fitch）也在23日預測台灣今年經濟成長率正好「保1」，在科技產業週期可望於今年末好轉的假設下，預期2024年經濟成長率回升至2.8%，此外，也確認台灣評等為「AA」，展望穩定，並表示台灣的外部財政在惠譽授評國家和地區屬最強勁行列。惠譽在對美國降評之後，卻對台灣展現出強烈信心。

統一投信表示，股市有領先基本面反應的特性，且按慣例，國際資金及法人機構在接近第四季時，布局重點已轉向明年經濟成長動能有跳升機會的市場，以及正在觸底回升且前景明確的產業。按照台灣景氣先蹲後跳的節奏，台股將是震盪向上的趨勢，預定在9月募集的「主動式台股高息基金」，就相當適合穩健型的投資人買進，這檔基金由專業研究團隊先透過高股息的篩選策略，取得如同「避震器」的托底防護，再伺機拉升高成長潛力股的權重，透過緊密觀察全球各面向的變數，隨時靈活調整，達到「進可攻、退可守」的效果。

統一投信指出，若再將台灣跟全球其他主要市場來比一比，台灣強勁的基本面增長趨勢，將突顯出台股的高投資價值，可做為逢低分批加碼的核心配置。根據彭博對主要區域近兩年的經濟成長率預估，包括美國、中國、日本、歐盟、南韓等，台灣明年經濟成長率將位居前列，從今年的0.9%快速上升至3%，優於全球平均值2.7%，在六個主要區域中排名第二，僅次於中國。但若從趨勢來看，中國明年經濟成長率呈現下行，台灣卻為明顯跳升。

統一投信將於9月4日展開募集的統一台灣高息優選基金(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)，是一檔主動式選股的純台股基金，資產配置預定有60%以上為「高成長潛力的高股息股」。篩選規則是每年底根據企業當年獲利及歷史獲利配息穩定度，預估次年股利率，排進前二分之一的才能進入資產池。接著在高股息的基礎上，進一步精選出具有高成長動能的「雙高股」，力求讓投資人領息、填息又賺資本利得。

統一台灣高息優選基金投資主軸瞄準長線成長趨勢明確的高成長股，以及有能力帶來高股息收益的價值股，包括AI供應鏈、新伺服器平台、創新產品及能源轉型等。基金提供月配息及累積型兩種級別，無論是想要現金流或是偏好穩健投資的人，都很適合。募集期間單筆申購只要一萬元起，還能享有手續費優惠。