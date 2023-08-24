不只 AI 軍工股也嗨！雷虎連兩天飆漲停 盤中領這2檔也亮燈

輝達（Nvidia）公布財報、財測雙雙超越預期，除推升股價盤後大漲，也激勵台股AI股的表現，不過，盤中也有多檔開高走低，股價翻黑或是漲幅收斂，雖然資金搶進電子股，但是，軍工股也挾著利多題材持續上漲，雷虎（8033）拉出第2根漲停，寶一（8222）、千附精密（6829）也亮燈漲停，豐達科（3004）盤中一度漲停。

雷虎微型無人機報捷，成為國防部軍用商規採購案合格廠商，據了解，雷虎所研發的兩架軍用商規微型無人機原型機，為目前唯一全部通過所有測試的廠商；雷虎表示，這款微型無人機將在9月舉行的台北航太國防展中正式亮相，年底參加競標。

雷虎指出，依政府公告，國防部將釋出1,458架微型無人機正式訂單，預計今年底決標，將會全力爭取訂單，一旦得標，明年第1季就可出貨貢獻營收。

雷虎今日以58元開出，盤中衝上漲停62.9元，連續第2天漲停，漲停及市價排隊買單超過6,200張，率領軍工股上漲；寶一以46.75元開高後也衝上漲停50.6元鎖死，排隊買單超過8,400張；千附精密以128.5元開高後衝上漲停138元鎖死，排隊買單超過3,800張。

漢翔（2634）上半年營收超過195億元，年增48%，每股純益1.38元，年增62%；法說會釋出今年營運拚新高，營收及獲利可望同步創下歷史新高，且明年營收續創高的訊息，同時強調，不會缺席無人機。

漢翔早盤以59.2元開高後一度拉升至62.4元，盤中漲幅逾4%；另外，長榮航太、晟田、事欣科等盤中漲幅逾7%；豐達科一度衝達漲停108.5元，盤中漲幅逾6%；駐龍盤中也上漲逾6%。