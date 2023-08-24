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台股大盤成交量大幅增加 Fed 會議成焦點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股。 本報系資料庫
台股。 本報系資料庫

今（24）日台股大盤量增，多空激戰，資深分析師連乾文表示，成交量預估達到4,500億，成功擺脫過去量能不足的局面，本月日均成交量達3,441億，今日的高成交量更引人矚目，他也提醒，除了關注市場表現，留意將舉行的 聯準會（Fed）會議，將是市場關注焦點。

連乾文指出，今日重點有三：第一，本次成交量大幅擴大，顯示市場活力增強，投資者信心回穩，指數站上月線，本月呈現正面增長。第二，儘管今日市場呈現強勁表現，投資者應注意過去利多出盡可能引發的市場轉折現象，謹慎應對。第三，輝達財報表現優秀，股價大漲，然而相關類股漲幅已高，需注意利多出盡後可能出現的調整。

這波明顯的成交量增加，帶來市場上人氣回籠，連前文補充，指數也成功站上月線，意味著本月的投資者獲利情況良好。值得注意的是，雖然市場整體呈現良好的走勢，但我們必須謹慎因為過去常見的情況是利多消息頻出後，市場往往會出現反轉。

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