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Nvidia 財報、財測超預期 法人看好將成第4季股市定海神針

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

輝達（Nvidia）公布財報、財測雙雙超越預期，帶動股價盤後大漲；法人認為，根據輝達財報顯示，預計未來1~2兩年，AI所帶動的需求將持續成長，數據中心需求強勁；輝達亮眼的財報，或能一掃近期市場修正的氣氛，成為第4季股市的定海神針。

輝達上季營收135.1億美元，較比去年同季提高一倍，高於分析師預期的112.2億美元；淨利跳增至61.9億美元，相當每股盈餘2.48美元；預估本季營收160億美元左右，比分析師預估的約125億美元高出28%，本季營收將比去年同期成長170%。

輝達周三收在471.16美元，漲幅3.17%，在財報及財測優於市場預期的激勵下，盤後股價大漲；輝達上漲帶動其他科技股科技巨頭，包括微軟、蘋果、特斯拉等股價同步上揚；FANG+尖牙指數，成分股僅10檔，周三全部上漲收盤，整體指數單日上漲2.31%，漲幅領先美股三大指數。

統一FANG+ETF經理人林良一認為，輝達財報顯示，受惠AI熱潮，雲端供應商對 GPU 需求正在加速成長，預計未來1~2年，AI所帶動的需求將持續成長，數據中心需求強勁；輝達亮眼的財報，或能一掃近期市場修正的氣氛，成為第4季股市的定海神針。

輝達 財報

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