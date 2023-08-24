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NVIDIA 財報超預期 AI 股勁揚 股王世芯再創高 創意盤中漲幅逾4%

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
輝達（NVIDIA）財報強勁，並釋出人工智慧（AI）未來需求可望大增的亮眼前景，同步帶動今（24）日IC設計服務廠創意（3443）、世芯-KY（3661）等相關概念股盤中股價開盤大漲超過4％，股王世芯-KY股價開盤後一度衝上2,590元。路透
輝達（NVIDIA）財報強勁，並釋出人工智慧（AI）未來需求可望大增的亮眼前景，同步帶動今（24）日IC設計服務廠創意（3443）、世芯-KY（3661）等相關概念股盤中股價開盤大漲超過4％，股王世芯-KY股價開盤後一度衝上2,590元。路透

輝達（NVIDIA）財報強勁，並釋出人工智慧（AI）未來需求可望大增的亮眼前景，同步帶動今（24）日IC設計服務廠創意（3443）、世芯-KY（3661）等相關概念股盤中股價開盤大漲超過4％，股王世芯-KY股價開盤後一度衝上2,590元，成功攻上盤中歷史新高價位。

輝達美國時間24日公布上季財報，同時對外釋出加速運算、生成式AI市場正在快速崛起，使今日創意、世芯-KY股價開高走高。創意早盤股價開盤漲幅逾4％，盤中股價暫時站上8月以來新高價位。

世芯-KY早盤漲幅一度上漲超過8％，不過目前賣壓出籠，盤中暫時上漲約5％，股價成功站上歷史新高價位。觀察世芯-KY昨日法人進出狀況，三大法人一共買超388張，連續五個交易日買超，其中又以外資買超476張佔多數。

世芯-KY在成功拿下美系客戶大單後，營運表現不斷向上攀升，法人推估，世芯-KY下半年營運將有望逐季看增，全年營收及獲利都有望再締新猷。世芯-KY公告7月合併營收達22.55億元、年成長137.2％。

世芯

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