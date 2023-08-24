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NVIDIA 財報激勵台股漲逾200點 法人：投資保持靈活

經濟日報／ 記者林佳妏／即時報導

全球焦點集中於輝達（NVIDIA）公布的財報與關鍵業績指引，影響AI相關概念股。台股今（24）日開盤衝高曾突破16,800點上漲逾200點，而緯創（3231）開盤價格135元，上漲7.5元，

根據國泰期貨研究報告指出，市場氛圍的觀望背後是一系列挑戰，市場的AI領域呈現強勁的趨勢，吸引大量資金流入。這種情況使得投資資金集中於AI相關的企業，其他領域則普遍出現下修，唯有AI領域的表現優異，成為市場的一股明亮光點。

研究報告說明，技術面的分析顯示，指數在半年線上展現出防守的企圖，日KD指標持續上升，短線跌幅趨緩，具備反彈的條件。然而，內外部環境的不確定性仍然限制了市場的操作，投資者應保持靈活性，同時謹慎控制資金的使用。

總括而言，全球經濟事件與市場變動影響台股的觀望情緒。輝達的財報、全球央行年度會議，以及經濟挑戰將共同影響市場走勢。AI領域的強勁發展成為市場一大特點，但內外部環境的不確定性需要投資者謹慎應對。

AI 台股

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