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NVIDIA財報超亮眼！台積電開盤上漲11元 台股早盤攻上16,700點

傳奪 NVIDIA 最強新品大單 鴻海爆量上漲站上月季線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鴻海集團。(美聯社)
鴻海集團。(美聯社)

輝達（Nvidia）上季財報優於預期，本季財測營收將比去年同期暴增170%，推升股價盤後狂飆。傳出奪下輝達最強新品大單的鴻海（2317）今（24）日跳空開高，以109元開出，早盤一度拉升至110.5元，站上月、季線，盤中漲幅逾2%，成交量居第六大。

輝達上季營收135.1億美元，較比去年同季提高一倍，高於分析師預期的112.2億美元；淨利跳增至61.9億美元，相當每股盈餘2.48美元；預估本季營收160億美元左右，比分析師預估的約125億美元高出28%，本季營收將比去年同期成長170%。

在輝達財報出爐前，外傳鴻海奪下輝達新品大單，將獨家承接輝達最新發布「地表最強」AI晶片「GH200」的晶片模組訂單，同時，搭載輝達「L40S」繪圖處理器（GPU）的推理卡訂單也由鴻海全數包辦。

鴻海向來不對單一業務與訂單動態置評；法人則是看好鴻海又有輝達新訂單，可望明顯提升毛利率，因為AI晶片模組是整個伺服器供應鏈當中，毛利最高的產品。

台股今日開高，盤中大漲逾百點，鴻海也展現強勢，早盤以109元開出，上漲2.5元，一度拉升至110.5元，上漲4元，收復月線及季線，盤中成交量逾2.4萬張，居台股個股盤中成交量第六大，盤中漲幅2.34%。

輝達 鴻海

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