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NVIDIA公布財報AI應用旺 投顧：台積、鴻海、華碩與緯穎該這麼買

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
輝達（NVIDIA）。 美聯社
輝達（NVIDIA）。 美聯社

輝達（NVIDIA）公布第2季財報，營收與獲利表現皆優於市場預期；AI應用旺，台積電（2330）積極擴充CoWoS產能以紓緩目前供不應求的局面，其他半導體廠也跟著投入相關2.5D封測相關產能。群益投顧表示，目前高算力AI占各半導體廠的營收比重低，其他非AI的訂單需求仍弱，因此，對台積電的投資建議為區間操作。

群益投顧說，全球生成式AI市場成長將帶動AI伺服器需求增加，AI伺服器的單價比傳統伺服器高約10~15倍，AI伺服器機櫃單價則為一般伺服器機櫃的3~4倍以上，而伺服器代工廠與品牌廠因貼近終端客戶，常以整機型式出貨伺服器產品給客戶，可完整認列到AI伺服器高單價帶來的營收貢獻，使台灣伺服器代工廠與品牌廠可望受惠AI伺服器市場高速成長的商機，因此，維持鴻海（2317）與華碩（2357）買進的投資建議，並維持緯穎（6669）區間操作的投資建議。

伺服器 AI 台積電

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