NVIDIA公布財報AI應用旺 投顧：台積、鴻海、華碩與緯穎該這麼買

台股8月來一路修正達千點以上，上周在16,300點關卡短線打底成型，昨（23）日加權指數偏多上揚，收盤漲139點，漲幅0.8%，收在16,576點，成交金額約2,942億元，科技股由半導體龍頭帶領強勢表現，除電子族群，近期表現較突出的還包括碳權交易、高股息，及傳產的紡織、觀光等相關標的。

2023-08-24 00:00