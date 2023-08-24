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AI題材熱燒 定期定額投資科技股卡位掌先機

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

今年美國科技股在經歷了七個月上漲行情後，8月起開始面臨回檔壓力，不過，自ChatGPT問世炒熱市場氣氛後，美國科技股仍取得了驚人表現，截至8月10日，今年來那斯達克綜合指數仍有超過三成的漲幅，表現遠優於標普500指數、道瓊工業指數的16.39%、6.12%，而投資人勢必想問接下來應如何看待科技股。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，生成式AI有望成為下一個全球生產力驅動因素，那些透過運算能力、模型建構、數據處理而將生成式AI相關產品或服務付諸實現的企業將尤其受惠，因此投資於專注AI的公司將有望取得豐厚報酬。事實上，AI需要龐大的運算能力，OpenAI超級電腦所需的運算能力遠大於一般筆記型電腦，一般筆電僅需一個GPU即可，但OpenAI超級電腦需要1萬個GPU才能順利運作。

結合Market.US、Precedence Research、MarketsandMarkets等多家智庫的研究，全球生成式 AI市場規模可望出現爆炸性成長，預計2028年將達500億美元左右，2032年更可望突破1000億美元大關，而未來五年複合年增長率(CAGR)將至少在25%以上。

富蘭克林坦伯頓科技基金投資布局囊括AI、雲端、軟體即服務(SaaS)、電子商務、數位支付、5G等六大主軸，其中，AI相關概念股比重接近五成，包含Nvidia、微軟、Snowflake、CrowdStrike、MongoDB等企業，若AI題材持續熱燒，將可望受惠，事實上，基金經理人強納森‧柯堤斯本身就是理工背景出身，他畢業於倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)電機工程學系，甚至曾在通訊產業擔任軟體工程師，能幫助他有效掌握最新科技脈動，進而抓準新科技趨勢投資機會。

富蘭克林證券投顧表示，儘管短線上科技股可能在經濟週期變化、貨幣政策動向、投資人情緒等變數影響下而震盪，然而，隨AI的iPhone時刻來臨，部分投資人甚至將AI視為新一波工業革命，可望為長期投資人帶來可觀的投資機會。科技股本身也非常適合長期定期定額投資，統計截至2023年7月之過去20年每月進場定期定額投資標普500科技指數三年，平均報酬率為26.4%，正報酬機率超過九成，而對於風險承受度較低但又想參與科技股行情的投資人來說，不妨考慮以美國穩定月收益平衡型基金為投資組合核心，並定期定額搭配科技產業型基金，打造攻守兼備的投資組合。

AI 科技股

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