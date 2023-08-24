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輝達財報亮得驚人！營收翻倍獲利暴衝 盤後飆漲逾9％

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輝達成「美股七雄」引領標普500，專家：影響力堪比Fed

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導

AI霸主輝達（Nvidia）公布上季財報前，已在常規交易時段收高3.2%，盤後公布強勁的本季營收展望後，更推升盤後股價再狂漲9%。

輝達對第3季營收預測又高於華爾街預期，推升其他科技公司也展望樂觀，盤後交易相應跳漲。外媒報導指出，輝達是所謂的「美股七雄」（Magnificent Seven）之一，是包括蘋果和特斯拉在內市值最大的七檔股票，引領標普500指數今年的漲勢。

美國新澤西州的櫻桃巷投資公司（Cherry Lane Investments）合夥人Rick Meckler就說：「不僅僅是他們的數據，還有他們在電話會議上關於人工智慧發展情況的言論，都將對市場情緒產生重大影響。」

美國財經網站MarketWatch報導更引用投資顧問公司NewEdge Wealth固定收益部門主管和投資組合基金經理Ben Emons所言，指出推動聯準會預期的可能不是鮑爾，而是輝達執行長黃仁勳。Emons說，「升息機率正逐漸走高，輝達的EPS預期每增加1美元，11月升息機率就向上走。輝達正累積堪比聯準會的影響力」。

展望後市，市場將關注美國聯準會（FED）主席鮑爾周五在傑克森洞會議的發言，以尋找聯邦資金利率路徑的線索。

道瓊工業指數收漲184.15點或0.54%，收34,472.98點；標普500指數上漲48.46點或1.10%，收4,436.01點；那斯達克指數上漲215.16點或1.59%，收13,721.03點。

美國聯準會 輝達

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