國銀外幣存款6月跳增逾1700億元..這1家竟貢獻六成量

據金管會統計，2023年6月底整體國銀外幣存款餘額13兆8,110億元，較上月增加1716.4億元，其中國泰世華銀一家單月爆量大增1071.5億元、貢獻了整體國銀六成的月增量，也讓國泰世華銀一口氣超車台銀和一銀，擠入外幣存款排名第五大。

據數據顯示，6月底國泰世華銀外幣存款餘額9413億元，月增1071.5億元改寫該行單月史上最大增額紀錄、年增率近三成則是7個月高點。

國泰世華銀對此表示，外幣存款總額成長，主要來自企業客戶營運需求。據了解，6月底多是企業戶資金調度的旺季，國泰世華銀多位企業戶有季底營運需求、推升外幣存款，7月該行外幣存款水位也依舊持高檔。

也因國泰世華銀多位企業大戶將千億資金湧入外幣存款，推升了6月底國銀外幣存款餘額攀升到13兆8110億元，月增1.26%是8個月高點，累計上半年增加了149億元。

6月底國泰世華銀踢走台銀、和一銀後，外幣存款前五大排名也出現大洗牌，除兆豐銀外，其餘四大全都由民營銀行包辦，也顯示民營銀行近年積極瓜分外幣存款市場，進而壓縮了公股行庫外匯業務空間。

外幣存款龍頭是中信銀1兆2813億元，已連續7個月穩居「外存王」，兆豐銀1兆2382億元退居老二，玉山銀9778億元列老三，老四是北富銀9645億元，國泰世華銀9413億元首度晉升老五，一銀跟台銀則屈就老六和老七。

前十大外幣存款行中，以6月單月月增額來看，僅國泰世華銀、兆豐銀、台銀和永豐銀等4家銀行呈現成長，其餘6家全數衰退，國泰世華銀月增12.8%最大，兆豐銀月增5.3%、永豐銀月增0.57%，台銀月增0.23%。

若以年增率來看，仍呈雙位數成長動能者，僅國泰世華銀、台新銀和永豐銀，除永豐銀年增17%外，其餘兩家年增都有三成的高成長。

銀行主管坦言，吸收外幣存款，對銀行有三大好處，一、台美利差仍大，可轉做SWAP賺取投資收益，二、從外幣存款戶中更可以挖掘財管大戶，又以民營銀行動能最強，三、外幣資產池愈大、資金成本愈低，有助提升存放利差。