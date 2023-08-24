兆豐銀行積極培育信託顧問師成績斐然 獲雙料獎項肯定

兆豐銀行信託業務發展成績受肯定，榮獲信託公會「高齡金融規劃顧問師」突飛猛進獎及「家族信託規劃顧問師」軍容壯盛獎等大獎，兆豐銀行董事長雷仲達親自帶領信託團隊出席頒獎典禮代表受獎。兆豐銀行積極響應信託2.0政策，落實培育專業人才，鼓勵同仁參與「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」信託培訓課程及證照測驗，目前兆豐銀全行已有超過500位同仁完成「高齡金融規劃顧問師」或「家族信託規劃顧問師」課程，近200位考取證照，成績相當耀眼。

信託公會為鼓勵信託業者培育信託人才、提升信託專業，舉辦「高齡金融規劃顧問師與家族信託規劃顧問師頒獎與授證典禮」，兆豐銀行榮獲「高齡金融規劃顧問師」突飛猛進獎及「家族信託規劃顧問師」軍容壯盛獎。兆豐銀行積極培育信託人才，除補助同仁參加訓練課程及測驗報名費用，並將這2張證照列為升遷考核加分項目，在首期家族信託規劃顧問師的測驗，取得證照人數為市場前三名，另外，取得高齡金融規劃顧問師證照人數亦大幅成長，將以更貼近客戶的視角，提供量身訂做的信託服務。

兆豐銀行表示，信託涉及各種專業領域，兆豐銀行除鼓勵同仁持有專業證照，亦會定期舉辦內部教育訓練，邀請稅務、法律、財會、照護產業等領域的講師，持續提升同仁專業知識，並與大專院校進行產學合作，期許能孕育出更多信託專業人才，提供更全面與多元的信託服務。

兆豐銀行致力於信託2.0業務的創新，與社福團體、長照機構跨業合作，提供一站式購足信託服務，並榮獲第二期「信託業推動信託2.0計畫評鑑」「信託業務創新獎」首獎，以「跨產業創新模式」、「增進員工福祉」、「公益關懷弱勢」、「實現樂活人生」及「完善財富傳承」等面向出發，開創整合多元資產信託模式，發展創新信託業務。

因應我國即將邁入超高齡社會，兆豐銀行持續透過專業的信託團隊，提供客製化的信託服務，近期並擴大結合跨領域專業，深化與包租代管業者結盟，創新推出社宅租金結合安養信託，以多元合作模式，持續推動信託業務的創新，為客戶提供更優質且完善的信託服務，實踐信託2.0「全方位信託」願景。