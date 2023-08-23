影／全世界精度最高！經濟部發表鈦金屬人工關節研磨機器人

經濟部科技研發主題館於今（23）日在「2023臺灣機器人與智慧自動化展」（TAIROS）登場！共展出11項最新的智慧機器人科技。其中包含全世界精度最高的ROBOTSMITH研磨拋光機器人，透過軟硬整合技術，可精準研磨比不銹鋼硬三倍的鈦金屬人工關節，這項技術可讓關節表面更細緻，除植入人體使用壽命可從15年延長至30年外，今年將衍生成立新創公司。

經濟部技術處處長邱求慧表示，根據市調機構Zion Market Research報告預估，全球工業機器人市場規模2028年將增長至814億美元，較2022年翻倍成長。而臺灣工業機器人產值2022年僅為20億美元，但臺灣工業機器人產值年複合成長率（CAGR）達27%，成長態勢可期。為協助機械業者切入高階市場供應鏈，經濟部技術處近四年來在機械領域投入近50億元補助法人研發機械領域關鍵技術，在機器人領域投入了軟硬整合、機器人控制器及多軸控制等關鍵技術，獲得國內外專利及技術合作超過150家廠商，促成衍生產值達60億元。包括：可精準研磨硬度最高的鈦金屬人工關節，已與國內醫材大廠合作的「ROBOTSMITH研磨拋光機器人」，以及全臺第一套「快速組裝關節機器人」，僅一款式就能組裝出不同類型的機械手臂，可應用在產線上進行組裝、焊接、檢測等，並同時兼顧精度，其精度是德國快速組裝關節機器人大廠的二倍、手臂組裝上線時間快五倍，還能導入產線立即使用，可滿足少量多樣、彈性生產的市場需求。

「經濟部科技研發主題館」從中精選出科專計畫成果11項最新技術，其中最有代表性的三項亮點成果如下：

ROBOTSMITH研磨拋光機器人：數位化精湛工藝，超硬鈦金屬也能磨

世界首創ROBOTSMITH研磨拋光機器人，解決過往研磨拋光設備受限於精度問題，只能針對水五金、廚具及自行車等對於精度要求不高的零組件進行研磨，今年展出這台世界首創ROBOTSMITH研磨拋光機器人，這套設備整合機器人與研磨機，搭配雷射感測器來同步量測加工時的表面精度，並藉由精度控制軟體即時調整加工參數，透過軟硬整合可精準研磨比不銹鋼硬三倍的鈦金屬人工關節，複雜曲面研磨精度可控制在0.1mm以內，是世界研磨設備領導大廠ACME的三倍。這項技術可讓關節表面更細緻，植入人體使用壽命從15年延長至30年。目前已與國內醫材大廠合作進行人工關節研磨，預計衍生新創公司，目前國內自動化設備大廠廣運機械（6125）具高度興趣參與新創公司投資及合作生產。

全臺首創最快速組裝關節機器人：五分鐘即能完成組裝，滿足彈性製造需求

開發了全臺灣第一套快速組裝關節機器人，可配合少量多樣、彈性產線需求，快速調整機器人型態及產線配置。例如在iPhone產線通常需要高達8~12種款式的機器手臂才能完成生產，今年展出的快速組裝關節機器人，僅一款式就能組裝出不同類型的機械手臂，可應用在產線上進行組裝、焊接、檢測等，並同時兼顧精度，其精度是德國快速組裝關節機器人大廠的二倍、手臂組裝上線時間快五倍，還能導入產線立即使用，可滿足少量多樣、彈性生產的市場需求。2021年已榮獲全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）肯定，目前已與達明合作生產，並逐步擴散應用於手機組裝及手工具等產業。

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