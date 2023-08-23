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影／全世界精度最高！經濟部發表鈦金屬人工關節研磨機器人

經濟日報／ 記者李珣瑛 / 台北即時報導
2023 TAIROS經濟部科技研發主題館展出科技專案支持開發的「快速組裝關節機器人」，可配合少量多樣、彈性產線需求，快速調整機器人型態及產線配置僅一款式就能組裝出不同類型的機械手臂，可應用在產線上進行組裝、焊接、檢測等，並同時兼顧精度，目前已與達明機器人合作生產，並逐步擴散應用於手機組裝及手工具等產業。工研院／提供
2023 TAIROS經濟部科技研發主題館展出科技專案支持開發的「快速組裝關節機器人」，可配合少量多樣、彈性產線需求，快速調整機器人型態及產線配置僅一款式就能組裝出不同類型的機械手臂，可應用在產線上進行組裝、焊接、檢測等，並同時兼顧精度，目前已與達明機器人合作生產，並逐步擴散應用於手機組裝及手工具等產業。工研院／提供

經濟部科技研發主題館於今（23）日在「2023臺灣機器人與智慧自動化展」（TAIROS）登場！共展出11項最新的智慧機器人科技。其中包含全世界精度最高的ROBOTSMITH研磨拋光機器人，透過軟硬整合技術，可精準研磨比不銹鋼硬三倍的鈦金屬人工關節，這項技術可讓關節表面更細緻，除植入人體使用壽命可從15年延長至30年外，今年將衍生成立新創公司。

經濟部技術處處長邱求慧表示，根據市調機構Zion Market Research報告預估，全球工業機器人市場規模2028年將增長至814億美元，較2022年翻倍成長。而臺灣工業機器人產值2022年僅為20億美元，但臺灣工業機器人產值年複合成長率（CAGR）達27%，成長態勢可期。為協助機械業者切入高階市場供應鏈，經濟部技術處近四年來在機械領域投入近50億元補助法人研發機械領域關鍵技術，在機器人領域投入了軟硬整合、機器人控制器及多軸控制等關鍵技術，獲得國內外專利及技術合作超過150家廠商，促成衍生產值達60億元。包括：可精準研磨硬度最高的鈦金屬人工關節，已與國內醫材大廠合作的「ROBOTSMITH研磨拋光機器人」，以及全臺第一套「快速組裝關節機器人」，僅一款式就能組裝出不同類型的機械手臂，可應用在產線上進行組裝、焊接、檢測等，並同時兼顧精度，其精度是德國快速組裝關節機器人大廠的二倍、手臂組裝上線時間快五倍，還能導入產線立即使用，可滿足少量多樣、彈性生產的市場需求。

「經濟部科技研發主題館」從中精選出科專計畫成果11項最新技術，其中最有代表性的三項亮點成果如下：

ROBOTSMITH研磨拋光機器人：數位化精湛工藝，超硬鈦金屬也能磨

世界首創ROBOTSMITH研磨拋光機器人，解決過往研磨拋光設備受限於精度問題，只能針對水五金、廚具及自行車等對於精度要求不高的零組件進行研磨，今年展出這台世界首創ROBOTSMITH研磨拋光機器人，這套設備整合機器人與研磨機，搭配雷射感測器來同步量測加工時的表面精度，並藉由精度控制軟體即時調整加工參數，透過軟硬整合可精準研磨比不銹鋼硬三倍的鈦金屬人工關節，複雜曲面研磨精度可控制在0.1mm以內，是世界研磨設備領導大廠ACME的三倍。這項技術可讓關節表面更細緻，植入人體使用壽命從15年延長至30年。目前已與國內醫材大廠合作進行人工關節研磨，預計衍生新創公司，目前國內自動化設備大廠廣運機械（6125）具高度興趣參與新創公司投資及合作生產。

全臺首創最快速組裝關節機器人：五分鐘即能完成組裝，滿足彈性製造需求

開發了全臺灣第一套快速組裝關節機器人，可配合少量多樣、彈性產線需求，快速調整機器人型態及產線配置。例如在iPhone產線通常需要高達8~12種款式的機器手臂才能完成生產，今年展出的快速組裝關節機器人，僅一款式就能組裝出不同類型的機械手臂，可應用在產線上進行組裝、焊接、檢測等，並同時兼顧精度，其精度是德國快速組裝關節機器人大廠的二倍、手臂組裝上線時間快五倍，還能導入產線立即使用，可滿足少量多樣、彈性生產的市場需求。2021年已榮獲全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）肯定，目前已與達明合作生產，並逐步擴散應用於手機組裝及手工具等產業。

影像辨識加工路徑自動生成技術：科技取代人眼修整，已輸出捷克汽車產業

汽機車、自行車零件加工為臺灣金屬加工業的大宗，但是去毛邊或修整工作仍大量仰賴人工完成。「影像辨識加工軌跡生成」以視覺設備做為機器的眼睛，取代傳統人力加工模式，精準量測、找出工件需要修整或去毛邊的地方，不僅可提升生產效率，一分鐘即可完成100個以上的瑕疵檢測，還能將加工精度掌握在±0.2mm以內。已與先捷合作協助建立放電加工智慧產線，並已輸出捷克汽車零件加工廠。

2023 TAIROS經濟部科技研發主題館展出科技專案補助開發的「ROBOTSMITH研磨拋光機器人」，透過軟硬整合技術，可精準研磨比不銹鋼硬三倍的鈦金屬人工關節，讓表面更細緻，現已規劃衍生新創公司。記者李珣瑛／攝影
2023 TAIROS經濟部科技研發主題館展出科技專案補助開發的「ROBOTSMITH研磨拋光機器人」，透過軟硬整合技術，可精準研磨比不銹鋼硬三倍的鈦金屬人工關節，讓表面更細緻，現已規劃衍生新創公司。記者李珣瑛／攝影
經濟部整合法人研發能量，攜手產業於2023TAIROS展出11項最新的智慧機器人科技。圖左起為廣運總經理柯智鈞、精機中心副總經理李建勳、金屬中心執行長賴永祥、經濟部技術處處長邱求慧、工研院副院長胡竹生、工研院機械所所長饒達仁、工研院智機中心執行長陳來勝、達明機器人總經理陳尚昊。記者李珣瑛／攝影
經濟部整合法人研發能量，攜手產業於2023TAIROS展出11項最新的智慧機器人科技。圖左起為廣運總經理柯智鈞、精機中心副總經理李建勳、金屬中心執行長賴永祥、經濟部技術處處長邱求慧、工研院副院長胡竹生、工研院機械所所長饒達仁、工研院智機中心執行長陳來勝、達明機器人總經理陳尚昊。記者李珣瑛／攝影

工業機器人 人工關節

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