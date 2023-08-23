網通股表現強勁 仲琦、兆赫漲停引發關注
台股市場今（23）日，開盤即呈現高開且震盪的格局，引起了廣泛關注。在網通股族群中，仲琦（2419）和兆赫（2485）等兩只個股的表現尤其引人矚目，成功鎖定漲停板，成為市場的熱門話題。而仲琦今日以41.1元漲停作收，兆赫也以22.85元站上漲停板。
隨著市場對於網通股的關注度不斷提升，未來他們的表現將可能對整體市場產生影響。分析師趙彭博指出，投這些股票在投資者中間受到廣泛追捧，被認為具有中期成長潛力的代表。在投資策略方面，他強調了資金流動性對於較落後股票的追捧所扮演的關鍵角色，這類投資往往帶有短期的投機性質。此外，他也提到了輝達（NVIDIA）即將公布的財報成為市場焦點，投資者應該密切關注這一消息，並在財報公布後基於股票的實際情況做出明智的選擇。
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