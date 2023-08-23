兩美系外資保守看下半年產業情況 同步調降矽力目標價

矽力*-KY（6415）預計8月25日召開法說會，兩家美系外資搶先出具報告，保守看待下半年產業情況，認為PMIC（電源管理IC）跌價趨勢尚未止穩，同步調降矽力目標價，一家由520元降至430元，另一家則是由300元降至230元；矽力今（23）日開低，終場收259.5元，跌幅3.35%。

美系外資表示，矽力第2季毛利率恐受產品組合不利及存貨打消的影響，預估將降至40.1%，季減5.3 個百分點；下半年在庫存持續調整的壓力下，復甦幅度可能也將較先前的預期低。

美系外資下修矽力今明年每股純益預估，分別由6.1元、13元下修至1.6元、10.6元，目標價則由520元下調至430元，維持加碼評等。

另一家美系外資預估矽力下半年的單季營收成長都不到10%，主要是因中國大陸消費電子產品需求遠低於市場先前的預估，在消費電子產品終端需求疲弱下，影響矽力第3季、第4季營收成長表現，美系外資認為，市場對矽力下半年營運復甦的預期可能過高。

美系外資表示，同為PMIC（電源管理IC）業者的力智（6719）釋出下半年充滿挑戰的看法，預估矽力將持續面臨訂價壓，根據產業調查，矽力第3季恐將再降價，預估第3季平均售價恐季減5%，由於庫存水位仍高，恐進一步影響毛利率。

美系外資預估矽力今年每股純益恐將年減70%，重申減碼評等，目標價由300元下調到230元。

矽力今日以260元開低，終場收在259.5元，下跌9元，跌幅3.35%