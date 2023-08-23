NVIDIA財測對台積電股價影響 大摩三情境解析

AI龍頭股輝達（NVIDIA）財報公布在即，市場買盤領先卡位台積電（2330），激勵今（23）股價上漲11元、收552元，攻抵季線反壓。針對輝達財報與財測數據，摩根士丹利（大摩）證券趕在數據發布前，釋出三種可能的情境、機率、及對台積電的股價影響預期，引動市場高度側目與熱議。

大摩半導體分析師詹家鴻在最新釋出的台積電個股研究報告中指出，台積電是輝達人工智慧（AI）GPU的唯一供應商，因此輝達24日凌晨所公布的相關財務數據，特別是第3季的財務預測，將成為影響台積電股價的重要催化劑。

市場普遍認為，輝達對於第3季的財測數據預估，將是評估AI半導體需求、及台積電先進封裝CoWoS產能擴增的關鍵檢驗點；而大摩負責輝達的分析師約瑟夫摩爾，則預估輝達第3季營收將達121.5億美元，市場共識則約120億美元。

詹家鴻指出，由於預估台積電2023年的營收中，將有約6%來自AI相關半導體領域的貢獻，未來五年更將實現高達50%的年複合增長率（CAGR），因此輝達對於第3季的財測指引至關重要，並將成為影響台積電股價的重要關鍵。

趕在輝達公布相關財務數據前夕，詹家鴻釋出三種可能的情境、機率、及對台積電的股價影響預期，明日台股開盤後即可見真章。

情境一：預期第3季營收高於130億美元：估計發生機率為40%，市場將解讀需求強勁，特別是AI半導體需求強勢增長，將獲投資人「優於預期」的利多解讀，並將帶動輝達股價上揚，連帶激勵台積電股價上漲5%。

情境二：預期第3季營收125-130億美元：發生機率為45%，「符合市場預期」，這在一定程度上反映了需求穩健的事實，預期輝達股價將持穩，並可能激勵台積電股價上漲2%。

情境三：預期第3季營收低於125億美元：預估發生機率為15%，市場解將讀為「不如預期」，可能引發投資人對於需求下滑的疑慮，並將導致輝達股價下跌，連動台積電股價修正3%。

詹家鴻認為最有可能的是情境二，因為從台積電9月將產出更多的輝達AI GPU、以及來自其他大型客戶如AWS ASIC的AI半導體急單需求即可窺見端倪。而目前詹家鴻仍維持台積電「優於大盤」評級、目標價718元不變。