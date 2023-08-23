快訊

SOHO中國欠稅暴雷危機：創辦人潘石屹「潤」到美國安身？

蘇拉颱風最快周末生成！另一熱帶低壓下午也形成 氣象局揭路徑影響

快開學了找嘸老師！北市缺逾百名代理教師 教育局坦言：今年招考不易

NVIDIA財測對台積電股價影響 大摩三情境解析

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
大摩對輝達Q3財測三情境分析。經濟日報製表
大摩對輝達Q3財測三情境分析。經濟日報製表

AI龍頭股輝達（NVIDIA）財報公布在即，市場買盤領先卡位台積電（2330），激勵今（23）股價上漲11元、收552元，攻抵季線反壓。針對輝達財報與財測數據，摩根士丹利（大摩）證券趕在數據發布前，釋出三種可能的情境、機率、及對台積電的股價影響預期，引動市場高度側目與熱議。

大摩半導體分析師詹家鴻在最新釋出的台積電個股研究報告中指出，台積電是輝達人工智慧（AI）GPU的唯一供應商，因此輝達24日凌晨所公布的相關財務數據，特別是第3季的財務預測，將成為影響台積電股價的重要催化劑。

市場普遍認為，輝達對於第3季的財測數據預估，將是評估AI半導體需求、及台積電先進封裝CoWoS產能擴增的關鍵檢驗點；而大摩負責輝達的分析師約瑟夫摩爾，則預估輝達第3季營收將達121.5億美元，市場共識則約120億美元。

詹家鴻指出，由於預估台積電2023年的營收中，將有約6%來自AI相關半導體領域的貢獻，未來五年更將實現高達50%的年複合增長率（CAGR），因此輝達對於第3季的財測指引至關重要，並將成為影響台積電股價的重要關鍵。

趕在輝達公布相關財務數據前夕，詹家鴻釋出三種可能的情境、機率、及對台積電的股價影響預期，明日台股開盤後即可見真章。

情境一：預期第3季營收高於130億美元：估計發生機率為40%，市場將解讀需求強勁，特別是AI半導體需求強勢增長，將獲投資人「優於預期」的利多解讀，並將帶動輝達股價上揚，連帶激勵台積電股價上漲5%。

情境二：預期第3季營收125-130億美元：發生機率為45%，「符合市場預期」，這在一定程度上反映了需求穩健的事實，預期輝達股價將持穩，並可能激勵台積電股價上漲2%。

情境三：預期第3季營收低於125億美元：預估發生機率為15%，市場解將讀為「不如預期」，可能引發投資人對於需求下滑的疑慮，並將導致輝達股價下跌，連動台積電股價修正3%。

詹家鴻認為最有可能的是情境二，因為從台積電9月將產出更多的輝達AI GPU、以及來自其他大型客戶如AWS ASIC的AI半導體急單需求即可窺見端倪。而目前詹家鴻仍維持台積電「優於大盤」評級、目標價718元不變。

台積電 輝達 AI

延伸閱讀

台積電收盤大漲11元 軍工概念股崛起、AI股看輝達財報

聚焦 NVIDIA 財報「AI股聽牌」！台積電撐盤台股漲139點 收16,576點

輝達財報將公布 法人分析兩情勢走向與台股布局策略

你的AI已就緒？輝達推AI就緒伺服器「可當助理、檢測詐欺」

相關新聞

台股上漲139.29點 三大法人買超86.44億元

台股今（23）日開高走高，盤中最高一度達16588.51點，終場收16576.9點，上漲139.29點，成交量2897....

輝達財報將公布 法人分析兩情勢走向與台股布局策略

NVIDIA 財報公布在即，凱基優選高股息30（00915）基金經理人顏良宇表示，只要遊戲、專業視覺化、專利授權、車用等...

聚焦 NVIDIA 財報「AI股聽牌」！台積電撐盤台股漲139點 收16,576點

台股今（23）日台股開高且走勢震盪，收盤上漲139.29點，收盤指數16,576.90點，成交量2,897億元。此外台灣...

在辛耘、台光電賺到大波段 郭恭克：目前不建議追高AI股！這5檔可逢低承接

隨著上半年財報公布，台股面臨震盪加劇的修正走勢，究竟現階段的投資方向為何？4位今年投資績效亮眼、身價億元的投資贏家，在此分享他們目前的台股看法與觀察標的。

惠譽信評：台灣券商上半年獲利年增92% 直接融資發揮信用中介重要性

2023上半年度即使面臨市場成交量放緩，台灣券商行業業績表現依然亮眼，整體獲利較去年同期上升92%，惠譽信評亞太區非銀金...

網通股多檔漲停 統振帶量創逾20年新高

台股今（23）日開高震盪，盤中最高一度達16,588.51點，收復10日均線，其中網通股延續近日強勢表現，統振（6170...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦