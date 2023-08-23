台積電扭轉頹勢 股價攻高挑戰月線

龍頭股台積電（2330）今（23）日成功扭轉之前的頹勢，引領市場上攻，股價最高來到552元，展現挑戰月線企圖心。

今（23）日，台股大盤開盤在台積電走升後向上逐步走揚，最高彈升至16,588點突破昨日高點，人氣明顯升溫。台積電被認為是人工智慧（AI）領域最大的受益股之一，股價長時間在底部550元下方盤整。然而，值得注意的是，今日終於突破了這個僵局，顯示出市場對台積電的看法或許有所轉變。台積電在AI領域的地位，以及其對應市場的影響力，使得其股價動向成為市場關注的焦點。

這次的走勢顯示出投資者對台積電的信心回升，並且股價成功突破了一些關鍵價位。投資者仍需密切關注股價在月線附近的表現，並注意可能的技術回檔或盤整情況。