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漢翔法說報喜帶領軍工股上揚 早盤一度漲停、晟田也大漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
漢翔工業總經理馬萬鈞。記者杜建重攝影／報系資料照
漢翔工業總經理馬萬鈞。記者杜建重攝影／報系資料照

漢翔（2634）法說會釋出今年營運拚新高，營收及獲利可望同步創下歷史新高，且明年營收續創高，今（23）日開高後一度衝達漲停61元，但未鎖，盤中雖打開漲幅仍逾8%，不過，軍工股同步回神，晟田也一度亮燈漲停，盤中漲幅逾8%，另外雷虎也衝上漲停。

漢翔上半年營收超過195億元，年增48%，每股純益1.38元，年增62%；受惠於國防業務市場及全球航運市場反彈，看好下半年營收將爆量，包括民用、軍用及科技服務的營收都將增加，今年營收將衝高，可望創歷史新高，明年營收更好，續創歷史新高；今年獲利也可望創歷史新高，漢翔強調，不會缺席無人機。

漢翔今日以60元開高後一度衝達漲停61元，開盤半小時，成交量爆出逾5萬張，創個股成交量亞軍，僅次於矽統，盤中股價打開漲停，但漲幅仍超過9%。

漢翔強漲帶動軍工股漲勢，晟田以35.4元開高後也一度衝上漲停37元，盤中漲幅逾9%；雷虎以53.3元開出，盤中衝上漲停57.2元，盤中漲幅逾9%；另外，亞航漲幅逾8%，寶一、駐龍漲幅逾8%，全訊漲逾6%，高僑盤中漲幅逾5%。

營收 漢翔 漲停

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