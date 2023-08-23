8/23【早晨財經速解讀】輝達財報穩了？高盛大力看漲美股！標普降評銀行股跳水
投資人靜待AI概念股龍頭輝達（Nvidia）公布財報，以及美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會發表談話，從中尋找美國利率政策的線索，美國股市今天走勢分歧，大多下挫。
輝達股價在開盤後不久一度創下每股481.87美元新高，超越7月14日創下的480.88美元紀錄。由於市場看好輝達即將公布的財報將再度超越市場預期，股價已由近期低點反彈勁揚19%。
輝達股價後來隨著大盤走弱，由紅翻黑，收盤下跌約2.76%，來到456.68美元。不過投資人對輝達財報仍然樂觀。
國際信評機構標普全球（S&P Global Ratings）調降美國多家銀行的信評及展望，理由是多重壓力使得銀行機構的環境變得艱困，並警告融資風險與獲利能力減弱，可能會考驗銀行業的信用狀況。這是繼兩周前穆迪（Moody's）調降十家美國區域性銀行信用評等、引發金融股動盪後，又一信評機構出手降評。
金融股跌0.9%，拖累標普500指數最重。KBW地區性銀行股指數跌2.7%，標普500銀行股指數跌2.4%。
投資人寄希望Fed主席鮑爾周五在懷俄明州傑克森洞年會上講話時，就就利率前景提供更多線索。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言