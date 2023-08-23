8/23【早晨財經速解讀】輝達財報穩了？高盛大力看漲美股！標普降評銀行股跳水

投資人靜待AI概念股龍頭輝達（Nvidia）公布財報，以及美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會發表談話，從中尋找美國利率政策的線索，美國股市今天走勢分歧，大多下挫。

輝達股價在開盤後不久一度創下每股481.87美元新高，超越7月14日創下的480.88美元紀錄。由於市場看好輝達即將公布的財報將再度超越市場預期，股價已由近期低點反彈勁揚19%。

輝達股價後來隨著大盤走弱，由紅翻黑，收盤下跌約2.76%，來到456.68美元。不過投資人對輝達財報仍然樂觀。

國際信評機構標普全球（S&P Global Ratings）調降美國多家銀行的信評及展望，理由是多重壓力使得銀行機構的環境變得艱困，並警告融資風險與獲利能力減弱，可能會考驗銀行業的信用狀況。這是繼兩周前穆迪（Moody's）調降十家美國區域性銀行信用評等、引發金融股動盪後，又一信評機構出手降評。

金融股跌0.9%，拖累標普500指數最重。KBW地區性銀行股指數跌2.7%，標普500銀行股指數跌2.4%。

投資人寄希望Fed主席鮑爾周五在懷俄明州傑克森洞年會上講話時，就就利率前景提供更多線索。