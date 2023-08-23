台股當沖熱度高
台股昨（22）日雖開高走低，終場仍上漲0.3%，連續第七個交易日守穩在多頭的半年線之上；當沖比則為45.8%，維持高熱度。
法人指出，由於目前市場追價力道明顯不足，又觀望輝達財報跟聯準會（Fed）主席鮑爾的演說，短線要反攻過16,600點有難度。
近期台股每每開高走低收斂漲點，也顯示上檔賣壓沈重，因此投資人偏向短線交易，近周當沖比均維持在四成以上水準，昨日則為45.8%，居高不下。
華南永昌投顧董事長儲祥生指出，即便費半指數大漲、輝達股價大漲，台股仍開高走低，不少AI股也收上影線，可見追價力道不足，市場都在觀望輝達周四財報。
法人指出，輝達財報要超出預期一定程度（超越財測25%），市場才會偏正面解讀。持有的AI股漲多，風險也更高，不少投資人偏保守操作。
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