快訊

午後大雷雨開炸！北捷公告「文湖線全線暫停營運」 啟動公車接駁

謝和弦七夕宣布「又要當爸了」 感謝妻女：完整我的靈魂跟人格

國家警報響！ 雙北、桃園等7縣市大雷雨開炸 15縣市豪大雨、山區暴雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股日線終結連二黑！今輝達、特斯拉大漲「科技股反彈」 後市唯量是問

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股今（22）日受到輝達、特斯拉股價大漲，帶領科技股出現反彈，指數出現開高走勢，大盤早盤開高百點，站穩5日線。記者林伯東／攝影
台股今（22）日受到輝達、特斯拉股價大漲，帶領科技股出現反彈，指數出現開高走勢，大盤早盤開高百點，站穩5日線。記者林伯東／攝影

台股今（22）日受到輝達、特斯拉股價大漲，帶領科技股出現反彈，指數出現開高走勢，大盤早盤開高百點，站穩5日線，雖然盤勢整體賣壓仍大，但在整體量能遞增，終權指數上漲56點，收在16,437點，日線終結連二黑，並重返5日均線。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，雖大盤日線技術指標低檔轉強，代表大盤在半年線獲得支撐下，短線有機會反彈，但大盤收盤站回5日均線，但5日均線仍未明顯止跌翻揚，明日5日線將扣抵16,516點，對比目前的收盤仍有79點的距離，大盤要扭轉短期均線仍須努力。

另外，從量能來看，成交值雖較前一天放大，但短期均量仍持續下彎，追價的買盤仍未明顯放大；另從上市櫃整體上漲與下跌家數比率看，上市與上櫃下跌家數均是上漲家數二倍以上，顯示指數雖然反彈，但多數個股表現仍不佳，因此，台股反彈力道仍不夠強勢，量能若無法持續補量，操作上不宜過度躁進。

台新投顧副總黃文清表示，市場觀望本周NVIDIA財報公布及聯準會主席鮑爾於全球央行年會的演說，台股指數開高後買盤未能延續，暫時止穩於半年線附近，加上中國大陸房地產問題有待觀察，預料短線指數將維持震盪，測試半年線支撐。操作部分，短線資金仍停駐在AI相關族群，率先站回月線的個股可續留意。

個股 科技股 台股 財報

延伸閱讀

台股上漲56.12點 三大法人買超52.67億元

9月台股期指漲53點

百萬受益人笑了 00878 ETF 三天填息

存股「莫忘初衷」！國民 ETF 00878三天填息 受益人突破107萬人

相關新聞

預期輝達財報效應發酵 AI 領漲拉升 台股漲56.12點收16,437點

台股今（22）日台股開高且震盪，收盤上漲56.12點，收盤指數16,437.61點，成交量3,035.5億元。

蜜月期已過？輝達財報本周揭曉 法人：AI保鮮期到2024年 可搶賺真AI財

AI熱潮，帶動伺服器接單旺，讓台灣7月外銷訂單減幅收斂，展望台股，投信法人表示，第三季台股多數企業展望利空出盡，AI族群...

台股日線終結連二黑！今輝達、特斯拉大漲「科技股反彈」 後市唯量是問

台股今（22）日受到輝達、特斯拉股價大漲，帶領科技股出現反彈，指數出現開高走勢，大盤早盤開高百點，站穩5日線，雖然盤勢整...

NVIDIA 大漲 AI 股再攻高 緯創開盤上漲5.5元、台股早盤站上16500點

台股今（22）日開盤上漲48.2點，開盤指數16,429.69點，早盤漲逾百點，最高來到16,535.07點；緯創（32...

NVIDIA 大漲 AI 股漲勢再起 美系外資點名看好14檔台股

輝達（Nvidia）股價周一以469.67美元收盤，大漲8.5%，創今年5月25日來最大單日漲幅，輝達飆漲帶動台股AI股...

全體證券商7月稅後淨利101.2億元 月減6.3%

7月全體證券商稅後淨利101.27億元，較6月衰退6.87億元(約6.35%)。累計1至7月全體證券商稅後淨利465.2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦