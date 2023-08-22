台股日線終結連二黑！今輝達、特斯拉大漲「科技股反彈」 後市唯量是問

台股今（22）日受到輝達、特斯拉股價大漲，帶領科技股出現反彈，指數出現開高走勢，大盤早盤開高百點，站穩5日線，雖然盤勢整體賣壓仍大，但在整體量能遞增，終權指數上漲56點，收在16,437點，日線終結連二黑，並重返5日均線。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，雖大盤日線技術指標低檔轉強，代表大盤在半年線獲得支撐下，短線有機會反彈，但大盤收盤站回5日均線，但5日均線仍未明顯止跌翻揚，明日5日線將扣抵16,516點，對比目前的收盤仍有79點的距離，大盤要扭轉短期均線仍須努力。

另外，從量能來看，成交值雖較前一天放大，但短期均量仍持續下彎，追價的買盤仍未明顯放大；另從上市櫃整體上漲與下跌家數比率看，上市與上櫃下跌家數均是上漲家數二倍以上，顯示指數雖然反彈，但多數個股表現仍不佳，因此，台股反彈力道仍不夠強勢，量能若無法持續補量，操作上不宜過度躁進。

台新投顧副總黃文清表示，市場觀望本周NVIDIA財報公布及聯準會主席鮑爾於全球央行年會的演說，台股指數開高後買盤未能延續，暫時止穩於半年線附近，加上中國大陸房地產問題有待觀察，預料短線指數將維持震盪，測試半年線支撐。操作部分，短線資金仍停駐在AI相關族群，率先站回月線的個股可續留意。