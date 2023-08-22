永豐證「豐富人生」活動再起航 結合理財、養生、公益共創美好生活

睽違三年，永豐金證券疫後重啟「豐富人生」客戶關懷活動，首場與摩根資產管理共同舉辦「豐富人生－健康理財講座」，並邀請亞東醫院中醫營養師杜世文醫師分享夏日養生保健，吸引逾百位貴賓參加，會後並以心路基金會幸福手作為伴手禮。永豐金證券總經理張李章隆表示，推廣財富管理專業，更以永續價值與客戶一起追求豐富健康的人生，結合理財、養生、公益，要和客戶共同串起對社會的愛與關懷。

摩根資產管理團隊以第3季市場展望與投資趨勢為題指出，上半年市場明顯反彈，全球股市到7月仍處於「驚驚漲」狀態，以AI概念科技股為領頭羊；從基本面來看，第1季末起，科技股獲利預期已擺脫谷底帶動行情反彈，但在美國經濟過熱與中國大陸復甦不如預期的干擾下，近期市場出現雜音，鑑於科技股上半年明顯領先，建議投資人，下半年可考慮多元配置價值型的高股息股與具備較高收益率的優質債券，以因應潛在風險。

永豐金證券資深分析師認為，美國近期公布的指標都證明經濟朝著正確的方向發展，供需趨於平衡，透露經濟依然強勁未步入衰退，隨著美國聯準會有望步入升息循環尾聲，通膨明顯降溫，也提供債券進場的好時機。在市場比較波動的時候，透過複合債及非投資等級債多元化配置，可兼具抗波動、擁收益的較佳投資策略，善用股債資產配置和長期投資策略來因應下半年變化。

「豐富人生」的核心意涵是累積財富的同時，也要打造健康人生。杜世文在講座中教導大家炎炎夏日如何養生保健，避免夏季常見的健康問題，並提供現場客戶夏季飲食建議和穴位保健方法，讓大家在高溫炎熱的的夏日裡保持活力和健康；現場投資人紛紛提問，並請杜醫師實際示範穴位，反應熱烈掌聲不斷。

永豐金證券表示，健康是最寶貴的財富，擁有健康的身體把握投資機會，才能享受財富帶來的成果，永豐金證券一直致力於為客戶提供全方位的財富管理服務，追求數位金融創新、落實永續投資核心價值，以客戶在不同人生階段的投資需求與期待為出發，推動創新數位化與客製化服務。同時也結合公益團體的愛心支持，與客戶一起共創美好的財富永豐生活。