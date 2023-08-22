台股上漲56.12點 AI 股全面噴漲、世芯登股王

台股今（22）日收盤指數16437.61點，交易金額3,035.5億元，上漲56.12點、漲幅0.34%。台積電（2330）上漲4元，收盤價541元，漲幅0.74%。今日輝達大漲8%，影響台灣AI族群上漲，世芯-KY漲停登股王，包含機殼及連接器、散熱模組、散裝航運、網通族群均走揚，金融股則部分下跌。

AI概念股全面大漲，成今日強勢族群，世芯-KY再漲停登股王，其他還有技嘉、智邦、台燿、光寶科、緯創、華泰、信驊、景碩、承啓、嘉澤、華碩、智原、威盛、欣興等皆走揚。

其中強勢族群包含，機殼及連接器族群：晟銘電漲停、旭品、良維、貿聯-KY、正崴。散熱模組：小型股業強、協喜漲停、廣運、元山、保稅。PCB族群：台燿、敬燿、台光電、競國、欣興。

其他強勢族群還包括，散裝航運族群紅吃黑：新興、裕民、四維航、中航、台航。網通族群也有部分上漲，如：鼎天、智邦、合勤控、明泰、友勁。

另外，雖然近日受中國大陸房市影響，部分金融股今日上漲：王道銀行、高雄銀、合庫金、京城銀、國票金；不過大部分仍弱勢：中信金、上海商銀、國泰金、中再保、兆豐金、開發金、玉山金、第一保、旺旺保、富邦金。

資深分析師連乾文提醒，台股在大盤線型上在半年線上下游走，量能沒有攻的力道，若純粹以防守型態來說，仍建議持股避免太多或做追，目前仍非加碼的好時機。