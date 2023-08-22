柏瑞投信：減碳投資熱潮延燒 逢回布局碳手印企業趁現在

美國渡假勝地夏威夷遭到野火侵襲傷亡慘重，再度引起各界對於極端氣候的關注。柏瑞投信表示，加速減碳對抗氣候變遷已刻不容緩，過去減碳投資偏重電動車、太陽能、風電等傳統綠色能源領域，但隨著淨零排放從需要變成必要，包括工業、科技業亦持續擴大其產品或服務在減碳領域的應用，將推升減碳投資熱潮延燒，現在是中長線布局碳手印企業的好時機。

柏瑞投信指出，在全球多國鼎力響應下，淨零碳排已勢在必行，其中潛藏的減碳投資商機相當可觀。舉例來說，2022年底的第27屆聯合國氣候變遷峰會（COP27）中，討論了改組世界銀行、國際貨幣基金及多邊開發銀行的可能性，有望釋出上兆美元的氣候資金。

此外，根據能源轉型委員會（ETC）於2020年底估計，各產業為實現淨零排放所需的投資，從2020-2050年的總投資金額合計將高達50兆美元，預期可提供設備幫企業減碳的工業廠商將大為受惠。另方面，美國去年通過的降低通膨法案，預計未來10年也將投入3,690億美元於能源與氣候變遷的相關支出，料將催化減碳投資熱潮持續延燒。

柏瑞 ESG 減碳全球股票基金經理人馬治雲表示，看好減碳投資所帶動的工業板塊前景，主要是過去大家所認知的工業，通常會受到景氣循環的影響，但現在已經不一樣。眾多美國企業執行長近年來陸續表示，工業產業即將出現重大催化劑，包括美國政府所推出的《晶片與科學法案》以及《降低通膨法案》，都將推動近岸生產、工廠自動化及淨零排放等相關支出大幅成長，進一步帶動未來工業企業的潛在獲利表現。

柏瑞 ESG 減碳全球股票基金成立於2022年12月，藉由柏瑞集團獨特之企業生命週期分類研究（LCR），打破產業框架，定義出企業的屬性分類，以期能採用合適且準確的量化因子來精算、排序。同時採用分析企業永續經營表現的股票風險評估（ERA）框架，挑選出基本面出色（特別注重其產品及服務的減碳潛力、企業生命週期可望邁入較高成長率階段）、評價面合理之個股來建構投組，使得本基金今年來績效表現傑出。

柏瑞 ESG 減碳全球股票基金的投資範疇不只侷限在投資自身生產過程中減少「碳足跡」之企業，而進一步聚焦投資在能幫助客戶減少碳排的產品或服務之「碳手印」企業。從五大減碳主題商機，包括能源效率、數位轉型、低碳運輸、生產效率和替代能源，嚴選產品或服務能夠幫助別人減少碳排放的企業，為投資人掌握全球減碳新契機。

本基金全球廣泛布局，投資流程整合永續減碳目標及 ESG 評估流程，包含負面排除及正面篩選。截至7月底，國家配置聚焦美國與日本，產業配置有約42%的資訊科技類股，資訊技類股比重約占36%。目前沒有配置金融、房地產，以及僅配置極少部位的能源、公用事業類股，以期受惠於中長期成長與景氣回升契機。以上僅為目前之投資策略及配置概況，仍會隨市況波動與市場看法而進行調整。