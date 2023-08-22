大盤特色「今日強、明日弱」分析師：導致不願追價
針對今（22）日台股開高，資深分析師連乾文表示，主因在於輝達（NVIDIA）大漲，而輝達仍然是美股、台股的主流標的，也是影響股票漲跌的關鍵，而大盤目前仍不脫「今日強、明日弱」的特色，導致市場不願意追價。
連乾文點出，大盤還是不脫今日強、明日弱的盤勢特色，更直言「今日強、明日弱，這樣大家強去追，明天若就套牢，就比較不願意追價」，例如航太股，9月將舉辦航太展，通常比較會漲，卻利多出盡下跌，其原因不得而知。
另外，他指出，目前台股雖守住半年線，但若以量價結構來看，成交量明顯萎縮，代表大盤為守勢，而非攻勢。他指出，即便成交量萎縮，最好月均量要有大約3,600億以上，大盤才有機會脫離盤局、維持向上攻堅的基本能量。
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