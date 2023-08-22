傳聚陽新產能已被日系客戶包下 股價起舞盤中勁揚5%

聚陽（1477）下半年營運展望樂觀，推升今（22）日股價表現，盤中來到315元，向前波高點靠攏，盤中漲幅逾4%。市場主要看好，聚陽今年下半年將完工的印尼一廠，已被日系客戶包下，今年底約完成48條新產線，明年將再完工32條。此外，聚陽的日系客戶訂單穩定成長，美系客戶庫存調整結束，有助下半年營運表現。

聚陽的日系客戶今年以來訂單動能強勁。法人表示，該日系客戶目前已是聚陽第二大客戶，伴隨該客戶海外展店積極，而聚陽又能以快速的急單因應，吸引客戶持續追加訂單，預估下半年訂單成長將達雙位數，同時三年內該客戶也有機會躍居為聚陽第一大客戶。

除了日系客戶訂單強勁，聚陽也受惠美系客戶庫存調節告一段落。法人表示，聚陽美系品牌客戶銷量和庫存同比增長差距已有所改善，預估品牌毛利率在今年下半年和明年將逐漸恢復，這也意味著品牌商促銷活動將減少，新產品將開始挹注表現。

在新產能方面，聚陽印尼廠投產在即，法人表示，除了日系客戶包下了新廠一廠的產能，二廠明年第2季底也將完工，將出貨給日系和美系客戶。此外，聚陽明年將新增孟加拉廠貢獻，將在2024年第3季投產，將開出33條產線。

整體而言，聚陽訂單能見度已達年底，下半年仍以急單為主，估比重達三成，有利於 ASP 結構，今年全年出貨量將優於去年，2024年在產業溫和復甦下，以及新產能貢獻下，營運不乏持續成長力道。