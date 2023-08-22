8/22【早晨財經速解讀】輝達暴漲8% 2024獲利翻三倍?上證破底人民幣失守 新興市場再現危機?

儘管美國公債殖利率攀升至16年來新高，科技股走強為周一美國股市提供支撐。即將於本周公布財報的輝達（Nvidia）大漲，那斯達克綜合指數也受激勵漲逾1%。

那斯達克綜合指數大漲206.81點，漲幅1.6%，收在13,497.59點；標普500指數漲30.06點，漲幅0.7%，至4,399.77點；道瓊工業指數跌36.97點，跌幅0.1%，收在34,463.69點。

美國10年期公債殖利率創下2007年金融危機時期以來最高，投資人對聯準會（Fed）周四在懷俄明州傑克森洞舉辦的全球央行年會抱持謹慎態度。Fed主席鮑爾將於周五發表談話。

輝達飆漲8.5%，率半導體股上漲，滙豐將這支股票目標價上調至780美元，為華爾街次高。費城半導體指數也大漲2.8%。台積電ADR漲1.6%。

特斯拉和Meta 也從幾周來的跌勢中反彈，特斯拉上漲7.3%，Meta上漲2.3%。

輝達是今年人工智慧（AI）熱潮的最大贏家，今年迄今，輝達股價飆漲逾220%，那斯達克綜合指數同期漲幅為29%。

據彭博匯總的數據，這家晶片製造商周三公布的上季營收預料會較去年同期成長65%

「這對科技股來說是重要的一周，對於輝達將發布一些好業績的樂觀情緒正在醞釀，」Oanda的美洲高級市場分析師Ed Moya說。但他也表示，如果實際殖利率繼續上升，股市將經歷「一段艱難時期」。

美國公債繼續下挫。美國10年期通膨保值公債殖利率自2009年以來首次短暫突破2%。美國10年期公債殖利率收報4.339%，高於上周五的4.251%，超過上周四創下的近16年新高，並再次創下2007年底以來的最高收盤水準。

在下跌的道瓊成分股中，嬌生跌3%，這家醫療保健企業集團表示，預計將保留分拆出來的消費者健康部門Kenvue約9.5%的股份。

高盛下跌0.9%，這家投資銀行表示正考慮出售部分財富管理業務。

在科技領域，Palo Alto Networks大漲14.8%，這家網絡安全公司上周五公布財報，緩和市場對該公司業績的疑慮。Palo Alto Networks預測全年營收將高於預期。

英國監管機構批准博通收購雲端企業VMware，VMware大漲4.9%。博通也上漲4.8%。