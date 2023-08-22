外資8月調節亞股逾60億元 提款台股占七成

進入2023下半年，全球股市欲振乏力，外資8月以來調節新興亞股超過60億美元，其中賣超台股逾46億美元，且光是上周提款達22億美元，統計從7月下旬，外資連五賣台股，金額已創今年來最大量逼近64億美元；股市表現方面，新興亞股上周下跌3.8%，個別國家中以越南重挫4.4%、新興亞股中跌最深。

美中利空夾擊，台股指數同步修正。中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，近期受穆迪調降美國10家中小型銀行信評的利空消息影響， AI概念股劇烈洗刷，加上外資現貨操作心態保守，台股呈現震盪整理後跌破季線。目前台股決勝關鍵在於指標股止穩的速度，特別是AI股，而AI大廠輝達將於8月23日公布最新財報，屆時資金是否回流AI股，要進一步觀察。

張圭慧說，目前AI相關營收占比較高的企業，業績表現相對較佳，製造設備、設計、材料等其他領域的企業未來出貨表現也可期，半導體ETF網羅上中下游各領域的龍頭企業，如環球晶、聯發科、台積電、日月光等，預計能搭上此波利多趨勢。

越股上周收1,177.99點，較前一周下跌0.5%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南第二大權值股 Vingroup（VIC）旗下電動車廠 Vinfast在美國上市，8月16日上市第一天股價暴衝，第二天反轉下殺20%，連帶拖累 Vingroup（VIC）股價跌停，拖累整體大盤表現，加上近期越南漲幅相對高，引發獲利了結賣壓出籠。

張晨瑋進一步說明，短期因 VIC而起的波動可能持續影響大盤，但整理過後，越南市場有望因流動性因素提振。此外，越南盾近期下跌1%，但與周遭新興經濟體下跌幅度約莫相當，並未出現超跌現象，且由於外資直接投資流入、貿易餘額增加、國際旅客湧入，越南央行今年以來外匯存底呈現上升，仍有底氣抵禦越南盾。

值得注意的是，月底MSCI邊境市場指數將進行調整，新納入32檔越股，新資金活水湧入將提振散戶信心，預計短期修正將增加股市吸引力，資金行情有望帶動越股後市表現。