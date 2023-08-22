鷹聲干擾 主要債市資金多呈淨流出

美國經濟數據如生產者物價指數與零售銷售成長超乎預期，加上市場對聯準會會議紀要做鷹派解讀，多數債券資產走跌、資金走向分歧。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周包括投資級債、非投資級債與新興市場債資金皆呈淨流出狀態，債市整體資金動能較為疲弱。

安聯投信表示，雖因聯準會會議紀要帶出官員偏向鷹派的立場影響市場情緒、進而持續牽動過去一周股債市場表現，不過隨著市場持續消化相關訊息，加上從各式最新釋出的經濟數據來看，美國整體經濟體質仍相對穩健，對於未來經濟衰退的擔憂也持續減緩。

檢視總體經濟面，安聯投信表示，7月份全球製造業採購經理人指數與前值持平報48.7，其中已開發市場採購經理人指數由前值46.3走升至47.1，主要由美國所帶動；新興市場採購經理人指數由前值51.4降至50.2，其中中國再度回落至50以下，印度與印尼表現相對強勁、新興市場國家表現分歧。展望2023年下半，全球製造業庫存的調整加上緊縮貨幣政策，使得全球製造業表現相對疲弱；不過疫情的舒緩使得服務業支撐就業市場與經濟表現，全球景氣軟著陸的機率提高。

在通膨部分，安聯投信表示，包括能源與食品價格回落帶動美國PCE走低，不過租屋價格年增率使核心物價仍偏高，市場預估2024年PCE年增率才可能降至3%以下；此外，美國勞工時薪成長幅度仍高於疫情前成長水準、勞工市場仍吃緊，加上疫情後解封拉升服務類價格以及服務業人力吃緊、薪資反映在服務類價格上，皆使通膨雖持續降溫，但速度與幅度仍低於預期。

在債券投資上，安聯投信海外投資首席許家豪表示，在經過一段時間的升息過後，主要國家的實質利率已陸續回到正值之上，認為後續升息空間有限、利率風險應會低於去年，加上債券收益率拉高後，投資吸引力增加，可將債券維持於較高水位。

許家豪進一步指出，不過因通膨降溫的速度與幅度低於預期，年內降息機率低、資本利得空間有限，宜以收息為累積報酬率主要方式，建議可聚焦聚較佳收益且評級相對較高的多元信用債，在追求收益率的同時也平衡潛在未消退的景氣衰退疑慮、並降低來自單一券種的波動風險。