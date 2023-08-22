台股量縮 觀望氣氛濃

國際市場消息偏空，在市場觀望氣氛濃厚下，台股昨（21）日成交量縮減至2,671億元，為近兩個月來最低。法人指出，台股半年線未失守，月線及季線壓力仍在，短線持續整理，輝達（NVIDIA）本周公布財報將決定資金是否回流AI股，25日全球央行年會則影響投資情緒。

美股主要指數上周五小漲小跌，亞股昨日普遍收紅，只有大陸股市大跌。台股昨日開盤跟著日、韓股上漲，最高上漲103點至16,485點站上5日線，但隨後AI指標廣達出現追價乏力，漲多的AI股回弱，加上市場觀望大陸地產爆雷、輝達財報表現、全球央行年會等重大事件，大盤漲幅收斂並一度翻黑，終場加權指數小漲0.18點收16,381點，成交量未計盤後則是大幅下降至2,515億元，為5月25日以來最低。

值得留意的是，加計盤後鉅額、零股等交易之後，成交量拉升到2,671億元，為6月28日2,652億元以來最低；多出的156億元成交量，主要來自鉅額交易、尤其是長榮航的113.8億元。市場猜測，長榮航的鉅額交易是透過外資帳戶進行，對照外資由收盤時賣超35億元，加計盤後轉為買超79.7億元的數字接近。

就技術面來看，台股形成M頭，月線及季線仍是上檔壓力，法人預期大盤短線仍將弱勢整理。綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐國際投顧研究部副總經理黃國偉看法，AI股仍是主流，但指標股營收及獲利落後股價，市場風險意識提高，加上籌碼鬆動，投資人追價意願薄弱。輝達財報將是焦點，決定資金是否重回AI概念股。

昨日AI族群走勢紛歧，但最引人矚目是世芯-KY漲停2,165元鎖死、擠下大立光一躍成新股后，市場正密切關注是否也將擠下信驊成為新股王，信驊昨天收2,345元，上漲20元。

法人動態方面，外資買超79.7億元，終結連七賣；投信買超9.1億元，連13買共376億元；自營商賣超11.4億元，連二賣，三大法人合計買超77.3億元；八大公股行庫則買超18.3億元，連十買共358億元。