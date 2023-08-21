NVIDIA、特斯拉漲逾3% 台指期夜盤走揚

美債殖利率持續攀升，美股四大指數開盤小幅走揚，道瓊指數接近平盤，科技股較有表現，輝達（NVIDIA）、特斯拉漲幅超過3%，台積電ADR小漲；台指期夜盤朝向16,400點邁進，漲點約在40點上下。

在籌碼面，三大法人現貨部分買超77.3億元，其中，外資回補79.7億元。而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增

加5945口至10348口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加5313口至6087口；十大交易人中的特定法人全月分台指期淨空單增加2066口至12238口。

展望後市，法人認為，短期內受制於資金面因素，盤面呈現兩股力道在拉扯，AI族群也走勢分歧，買盤觀望輝達財報及財測，追價謹慎，類股輪動快速，預期台股呈現區間盤，下檔以16,300為支撐；上方先看16,600點在輝達季報出爐後仍否收復，短線上AI族群仍為盤面主軸。