全球科技非投等債 後市表現可期

經歷2022年全球升息以及經濟衰退疑慮，非投資等級債初級市場呈現急凍，然而隨市場普遍看好經濟軟著陸，企業發債意願已明顯開始回升，非投資等級債初級市場回春。

目前美國科技非投資等級債券利差為413點附近、殖利率9.1%，皆高於5年均值，顯示債券價格未來仍有相當表現空間。由於創新科技相關產業資本利得成長機會優於整體產業，科技產業前景佳、違約率較低，目前的收益率和利差仍然具有一定的吸引力，可留意布局時機出現。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，儘管處於信貸循環週期的晚期階段，但經濟並未出現明顯衰退跡象。截至最新S&P 500指數第二季財報公布家數已超過九成，整體盈餘優於預期幅度達7.44%、表現不俗，市場對科技產業明年獲利漸有共識，長期表現依然看好。科技行業的盈利可望從低谷反彈，預計違約率將保持在歷史低水平，投資人可擇機進場布局。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，現階段投資非投等債應該留意兩大重點，首先是自2022年聯準會一連串緊縮貨幣政策，加上美國中小銀行爆發流動性問題，銀行對於企業的放貸條件勢必趨於緊縮，恐使企業取得流動性的難度增加，並進而產生違約的風險，因此需挑選較高品質券種來降低違約風險，另外則是投資非投等債比較合理的策略，應為分批佈局並長期持有，隨著持有期間拉長，息收將成為報酬率重要的支撐來源。

群益投信表示，信評機構惠譽下調暪國主權信評，導致市場避險情緒升溫，公債殖利率上升之下，非投資級債表現仍壓，加上受到經濟數據與企業財報表現好壞參半的影響，市場投資氣氛稍加謹慎，進一步壓抑信用債表現，近一周美銀美林全球非投資級債券指數下跌1.03%，後市來看，鑒於升息可望漸入尾聲，利率風險降低，債券布局時機浮現，加上非投資級債的高息收優勢也料將提供價格支撐，故仍有望吸引資金配置，表現仍可期待。