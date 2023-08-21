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台股收盤漲0.18點 台積電下跌2元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台股今（21）日收盤指數16381.49點，交易金額2,515.93億元，上漲0.18點，台積電（2330）下跌2元，收盤價537元，跌幅0.37%。今(18)日台股開高震盪走低後，尾盤於橫盤之間震盪，除了部分AI族群仍強勢，網通族群、矽智財相關概念股表現佳、金融股也回升，散裝航運族群，則部分下跌。

近期外界相當關注，本周四(24日)輝達(NVIDIA)財報公布。AI族群部分仍強勢，包括：智邦、世芯-KY、建準、華星光、高技；散熱模組包含：廣運、建準、力致、元山、協喜。值得注意的是，凌陽外資連四日買超，合計7516張，為最便宜的IP股，也是第一個國內投入小晶片的個股。

另外，強勢族群還包含，網通族群：智邦、波若威、友訊、星通、啟碁、仲琦、兆赫、海華、明泰、建漢；矽智財相關概念股也同樣強勢：世芯-KY、M31、凌陽、智原、創意。金融股也因法說會表現良好回升，如：中信金、遠東銀、中再保、富邦金、玉山金。

不過，上周強勢的散裝航運族群，近日部分則下跌，包括：益航、台船、四維航、中航、正德。

台新證券投顧副總經理黃文清建議，近期仍處震盪整理格局，盡量採取減碼態勢，轉為基期較低的個股，如非電子、網通族群或金融類股等。

網通 金融股

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